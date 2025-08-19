乃木坂46岡本姫奈、1人で初のCM出演 念願のドラゴンボール仕事に感激「夢が叶った」
【モデルプレス＝2025/08/19】乃木坂46の岡本姫奈が、8月19日よりオンエアされている新作ゲーム「ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ」の新CM「ぶっとび集合」篇に出演。インタビューでは、ドラゴンボール愛について語っている。
今回「ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ」のリリースを目前に控え、磯村勇斗、三代目 J SOUL BROTHERSのELLY、サンシャイン池崎、乃木坂46の岡本を起用した新CM「ぶっとび集合」篇を放送開始。CM第1弾の「ぶっとび集合」篇は、それぞれ「ドラゴンボール」愛・ゲーム愛にあふれる4人が、最強の“4人チーム＝スクアドラ”として初集結。楽屋でゲームを開始する磯村のもとへ、ELLY、岡本、池崎が空を飛んで向かい、壁を突き破って登場するインパクトシーンに始まり、“共闘バトル”を繰り広げるまでを描いている。
撮影現場では、リアル“ぶっとび”アクションが連発。磯村が「撮影で1番の山場だった」と語る難易度の高いワイヤーアクションシーンや、ELLYがワクワクした表情で挑んだ“粉塵を撒き散らして壁を突き破る”シーンなど、本CMならではの豪快なシーンも。さらに、「夢が叶った！」と感激しながらも、本番では凛とした表情で初のワイヤーアクションに挑む岡本や、常に笑顔が絶えないドラゴンボール愛に溢れる池崎など、それぞれの“攻撃”と“個性”が溢れるCMが完成した。
今回、“1人でのCMは初”ということもあり、少し緊張気味で現場入りした岡本。だが、監督からワイヤーアクションの説明を受けると「小さい頃から空を飛ぶのが夢だったので、本当に嬉しいです！マネージャーさん、私が夢叶えるとこ見ててね！（笑）」と笑顔を見せた。
インタビューで「先に撮影していたELLYさんのワイヤーアクションを観察していた」と話していた岡本は、高さのあるシーンでも怖がることなく、驚きながらも楽しんでいる様子。いざ撮影がスタートすると凛とした表情で空を舞い、その姿はまさに“夢を叶えた瞬間”そのもの。“初挑戦”ということを全く感じさせない堂々とした演技で、かっこいいシーンが完成した。（modelpress編集部）
― CM撮影の率直な感想をお聞かせ下さい。
本当⼩さい頃からの憧れだったものを今⽇叶えていただいて、とっても嬉しかったですし、⾃分がドラゴンボールの世界に⼊ってるのもまだ実感が湧かないぐらい、すごい夢みたいな時間でした。もうときめきが⽌まらなかったです。本当に…︕嬉しくて︕
― ワイヤーアクションはいかがでしたか？
そうですね。ワイヤーアクションをするっていうのが初めてだったので、ご⼀緒したELLYさんとかの⾝体の動かし⽅とか結構観察して、ちょっと⾃分で試してみて。上⼿にできたかはわかんないんですけど、すごい楽しかったです。
― CMのオファーを聞いた時の率直な思いをお聞かせください。
多分、私がすごいドラゴンボールを⼤好きなのはスタッフさんも知ってくださっていたので、「お話があるんだけど、ちょっと静かに」って⾔われて。話を聞いて、信じられないぐらい⼤きい声を出しちゃって。「しーっ︕」って⾔われたんですけど（笑）。でももうその後はぶわーって涙が出てきちゃって、嬉しくって。涙が⽌まらなかったのを覚えています。念願というか、ドラゴンボールに関わってお仕事ができるなんて思ってもなくて、すごいまだ夢をみている感じです。
― ドラゴンボールにまつわる思い出や印象的なことがあれば教えてください。
私⾃⾝、初めて⾒たアニメがドラゴンボールで、⽗の影響で。1番最初の⼩さかった頃、まだ4歳、5歳の時は、今みたいにいろんな配信サービスがなくて。だから⽇曜⽇にレンタルショップでお⽗さんと2個DVDを借りて、それを1週間で⾒てっていうのをずっと繰り返してきてて。注射を頑張ったご褒美とか、そういうのでドラゴンレーダー買ってもらったりとか、如意棒に憧れて、棒をバトンみたいに振り回していたりとか、もうほんとに⼩さい頃から周りがドラゴンボールだらけでした。
― お⽗様のエピソードも、よくメディアなどで拝⾒しますけど、じゃあ、今回のCMについてお⽗様に1番に報告されたのでしょうか。
はい！1番に電話しました。最初やっぱり同じぐらい⼤きい声が聞こえてきて、電話越しに。「いや〜もう嬉しいよ〜」ってすごい喜んでくれて。私以上に喜んでたんじゃないかなって思いますね。
― ドラゴンボールには様々なキャラクターがいる中で、好きなキャラクターや⾃分に似ていると思うキャラクターはいますか？
好きなキャラクターはもうずっとバーダックなんですけど…、私が⾃分で似てるなって思うキャラクターはピッコロさんで。なんかすごい鍛錬が好きなところとか、黙々と練習するのとか、（⾃⾝が）バレエをやってた頃も、今も乃⽊坂の曲を練習するときも、突き詰めてやる時間が好きなので、1⼈でやる時間がすごく好きなので、そこはちょっとだけ共通点かなって思って、好きですね〜！
― バーダックをお好きな理由を教えてください。
好きなところですか？結構サイヤ⼈がフリーザにこてんぱんにされてたり、ボロボロになってて、ちょっと怖いなって恐怖⼼があるんですよ。だけど、バーダックはたった1⼈、⾃分の⼦供を守って⽴ち向かいに⾏くんですよ。で、その時もう私、「この⼈が好きだ︕︕︕」って。⼩さい頃から「こういう⼈がいい︕」って思って（笑）。そこからもうバーダックはずっと憧れて仕⽅ないですね。
― 4⼈組のマルチプレイが特徴ですが、もしご⾃⾝を筆頭に「最強のスクアドラ」をつくるなら、ご友⼈やメンバーなどで“この⼈は⼊れたい！”という⽅はいますか？
乃⽊坂の先輩に、伊藤理々杏ちゃんって⽅がいらっしゃるんですけど、ドラゴンボールがすごく好きで、結構お話したりするんですけど、その先輩と闘ってみたいのもありますし。やっぱり、⻑年の敵である、強敵である（⾃⾝の）⽗（笑）。倒せなかったんですよ、昔から。ドラゴンボールでもいろんなゲームがあって、⽗とずっと対戦相⼿でやったりとか、それこそゲームの⽅でもやってたりしたんですけど、やっぱり勝てなくて。だから、今回はちょっと⽗に勝ちたいなと思って。やりたいですね。⽗と理々杏ちゃんと私と…。乃⽊坂でゲームが得意な先輩が、吉⽥綾乃クリスティーさんって⽅がいらっしゃるんですけど、もうめちゃめちゃゲームが上⼿なので、いたら即戦⼒かなと思うので、ちょっとお願いしたいと思います。結構頭脳派でいきます（笑）。
― このゲームは“爽快感”が売りの4対4対戦ゲームですが、ご⾃⾝にとって最近＠スカッと爽快だった体験」を教えてください。
それこそ最近は朝早くに起きなきゃいけないことが多くて、でも夜遅くまでお仕事になってしまった時に、次の⽇起きれるかすごい⼼配だったんですよ。朝起きれるかな〜と思って。で、8時にアラームセットしてたんですけど、そしたら8時ぴったりに家のチャイムが鳴って。宅配が来たんですけど、「あ、やったあ！起こしてもらえた！」と思って（笑）。しかもその時に届いたものが「ドラゴンボールのスマホケース」だったので、もう本当に嬉しかったです！！起こしてもらえたし、ケースも受け取れたしっていう！すごいスカッとしましたね〜！
― 最後に、このCMの⾒どころを⼀⾔で表すならなんと表現しますか？
夢を叶えてくれるところです︕
