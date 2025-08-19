ベテラン漫才コンビ「ザ・ぼんち」が19日、大阪市内で「芸道55周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜」ツアーの取材会を行い来年1月末、初めての台湾公演（日程は未定）を行うと発表した。

里見まさと（73）の発案で実現したもので「行くとこまで行こうと。頑張って言葉も覚えて、フルでは無理でも現地の言葉で漫才も」と意気込めば、ぼんちおさむ（72）は「ヤー！ちゃん、おさむですっ！ 僕はこれで大丈夫」と、自身の決めゼリフがすでに国境を越えていると胸を張った。

5月、芸歴16年以上のコンビで争う賞レース「THE SECOND2025」の決勝で衝撃的な漫才を披露し大きな爪痕を残した2人。まさとは「ファイナルに出させてもらって、もの凄い追い風をもらった。凄い6分間だったんだ、と今も感じています」としみじみ語り「健康であって新しいネタがひらめいたら、予選会で落ちようがどうしようが、ぜひぜひ」と、再びの挑戦に意欲を見せた。

なお、同ライブツアーの東京公演は12月14日、ルミネtheよしもとで行い、旧知の笑福亭鶴瓶（73）がゲスト出演、すでに発表している大阪公演（10月26日、なんばグランド花月）には「メッセンジャー」黒田有（55）らがゲスト出演し、黒田がおさむとコンビを組み漫才を披露するという。