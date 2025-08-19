¡ÚMLB¡ÛÁ°ÅÄ·òÂÀ¡Ö¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¡×¥Õ¥©¡¼¥àÌá¤·¤Æ´°Á´Éü³è¡ª ÆüËÜÉüµ¢¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤·¤¿»±²¼£³£Á¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥¹¥¯¥é¥ó¥È¤Ç¤Ï£²ÅÙÅÐÈÄ¤·¡¢·×£±£±²ó¤òÅê¤²¤Æ£±£°°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£´¡Ë¡¢£±£³»°¿¶¡¢£±»Íµå¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£²£·¤À¡£
¡¡
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£²»î¹ç¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹»±²¼£³£Á¥¢¥¤¥ª¥ï»þÂå¡Ê£±£²»î¹ç¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÈïÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£´Ê¬£µÎÒ¤È£²³ä£´Ê¬£´ÎÒ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÅêµåÆâÍÆ¤ÏÂç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï£·¡¦£°£¶¤«¤é£±£°¡¦£¶£´¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Í¿»ÍµåÎ¨¤Ï£³¡¦£¹£²¤«¤é£°¡¦£¸£²¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£Éü³è¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡½¡½¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤Ï
¡ÖÂçÊ¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤«Ìá¤Ã¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¡Ê»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½²¿¤¬Ìá¤Ã¤¿¤Î¤«
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯¤µ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤â¡¢Á´¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡¡½¡½¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¤Ç¤Ï£²ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎµåÂ®£¹£³¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£°¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿
¡Ö¡Ê£Í£Á£Ø¤è¤ê¤â¡ËÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥Á¤È¤«¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿»þ¤Ë£¹£³¡¢£¹£´¡Ê¥Þ¥¤¥ë¡áÌó£±£µ£±¡¦£³¥¥í¡Ë¤°¤é¤¤¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤âÂç»ö¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢½Ð¤ë»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½ÅêµåÌÌ¤Ç²¿¤«¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡£Ç¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¤«¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¤³¤ì¤òÊÑ¤¨¤í¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£»È¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤È¤«¡×
¡¡¡½¡½¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤âµ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Åêµå¤Ï·òºß¤Ç¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾È½¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤¦¡£¥×¥í¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡×
¡¡¡½¡½¥á¥¸¥ã¡¼£±£°Ç¯ÌÜ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥¿¥Õ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ëº£µ¨¤òÁö¤êÈ´¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ë¾å¤¬¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬ÉÔÄ´¤À¤«¤é¤È¤«¡¢¥±¥¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¾å¤¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¤¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½º£¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï
¡Ö¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ã¤ÆÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÊÃ¯¤«¤¬¡Ë£¶£°Æü´Ö¤Î£É£Ì¡ÊÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡Ë¤È¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿Í¤Î¡Ê¥±¥¬¤Ê¤É¤Î¡ËÉÔ¹¬¤ò´ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¤¥ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¾å¤¬¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£¾å¤¬¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¡¢Åêµå¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½º£µ¨¤ÇÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÄù¤á³ç¤ê¡¢Íèµ¨¤«¤éÆüËÜ¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤Ï
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤³¤Î´Ä¶¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½º£µ¨¤Ï»Ä¤ê£²¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¡Ë£³¤«·î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»Ä¤ê¤ÏÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ê¥«¥Ö¥¹»±²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¿ô¤«·îÁ°¤«¤é¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½¼è¤êÌá¤·¤¿¤â¤Î¡¢¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë¿¿µÕ¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÎã¤¨¤Ð¡Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò²£¿¶¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç²£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤ó¤È¡¢ºÇ½é¤Î°ì¤«·î´Ö¡¢£µ·î¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹ó¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤È¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥«¥Ö¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢½Ä¤Ç»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¡£¿ÈÂÎ¤ò½Ä¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÁ´Éô¤¬Ìá¤Ã¤¿¡£¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤¬°¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡¡½¡½²£¤ÎÆ°¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»þ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«
¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µåÃÄ¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤«¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ç¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ñ¥Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥À¥á¤Ç¡¢¤ä¤á¤¿¤é¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤¬¡¢¡ÊÃÙ¤¯¤Æ¤â¡Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Ç¤Ï¡Ø½¤Àµ¤Î¤¿¤á¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤ó¤È¡¢Ìá¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£º£¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤òÌá¤»¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½¤½¤ì¤Ïº£µ¨¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢£´·î¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¿ê¤¨¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ¾¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×