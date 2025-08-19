µþÅÔ¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒÀÚ¤êÉÕ¤±»ö·ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¤òÂáÊá¡áÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¡×¡Öµ¤¤Þ¤º¤Ã¡×
º£Ç¯6·î¤ËµþÅÔ»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¤Ç6·î6Æü¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃËÀ¡Ê37¡Ë¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¡¢ÃË¤ÏÊÌ¤Î»²²Ã¼Ô¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖÀ¼¤¬Âç¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃË¤òÃí°Õ¤·¤¿¤È¤³¤íÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¸ì¤Ç¸ýÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åö½é¤«¤éÈÈ¿Í¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µþÅÔÉÜ·Ù¤Ïº£·î18Æü¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÎ¹¹Ô°ÆÆâ²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎëýÄ¶¡Ê¥¿¥ó¡¦¥Á¥ã¥ª¡ËÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ëýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Öº£¤Ï²¿¤âÏÃ¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¤Î¤¢¤ë¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯6·î¤ËÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬µþÅÔ¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÎÉ¤¤ÃÎ¤é¤»¡ØÈÈ¿Í¤¬Êá¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¡£°¤¤ÃÎ¤é¤»¡ØÈÈ¿Í¤âÃæ¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¡Ù¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¤Þ¤¿Æ±Ë¦¡×¡Ö¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ëè²ó¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ä¡ÊÃæ¹ñ¿Í¡Ë¡×¡Öµ¤¤Þ¤º¤Ã¡×¡Ö²£¤ÃÌÌ¤ò¤Ò¤Ã¤Ñ¤¿¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¿¿Áê¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ß¤ó¤ÊÆ±Ë¦¤¬¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¹ñÆâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊó¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£Èà¤é¤ÏÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤òÊó¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë