外為サマリー：一時１４７円９０銭台へ上昇、市場の様子見姿勢強い 外為サマリー：一時１４７円９０銭台へ上昇、市場の様子見姿勢強い

１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円７７銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７２円２８銭前後と同５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前８時時点では１４７円８０銭台で推移していたが、午前９時過ぎには一時１４７円９８銭前後へ上昇した。前日に米長期金利が小幅に上昇したことが意識された。ただ、２２日のジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演が関心を集めており、様子見姿勢は強い。ロシアのウクライナ侵略を巡り、トランプ米大大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が１８日に会談を行ったが、停戦協議には時間がかかるとの見方から反応は限定的となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６５８ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。







出所：MINKABU PRESS