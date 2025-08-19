クラシコムが３日続伸、ソニックガーデンと資本・業務提携 クラシコムが３日続伸、ソニックガーデンと資本・業務提携

クラシコム<7110.T>が３日続伸している。１８日の取引終了後、同社取締役ＣＴＯ（最高技術責任者）の倉貫義人氏が代表取締役社長を務めるソニックガーデン（東京都世田谷区）と資本・業務提携すると発表しており、好材料視されている。



ソニックガーデンを割当先とする第三者割り当てにより第１回新株予約権を発行する。割当日は９月３日で、発行総数は５７９個（潜在株式数５万７９００株）。潜在的な希薄化率は０．７９％となる。なお、調達資金８６９５万円は運転資金に充当する。同社の中長期的な基幹システムの開発と安定運用の実現を通じた企業価値向上を図ることが目的という。



出所：MINKABU PRESS