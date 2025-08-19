日本のよさを届ける「ハーゲンダッツ」の新プロジェクト「JAPAN MIND」第3弾としてクリスピーサンドに「ゆずホワイトショコラ」が、期間限定で登場。

ゆずの心地いい香りと酸味を、ホワイトチョコの甘さが引き立てる、風味豊かで爽やかな味わいのクリスピーサンドです！

ハーゲンダッツ クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」

発売日：2025年8月19日（火）

価格：351円(税込)

内容量：60ml

販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか

伝統的ながらも洗練された日本のよさを、ハーゲンダッツならではの感性で表現する新プロジェクト「JAPAN MIND（ジャパン マインド）」の第3弾として登場します☆

人気の「和素材」から、海外からも注目を集めている、日本を代表する香酸柑橘の「ゆず」に着目した「ゆずホワイトショコラ」

果実本来の風味が楽しめる「ゆずアイスクリーム」には、甘酸っぱくて、ほのかな苦味のあるゆずソースが加えてあります。

それを「ゆずホワイトチョココーティング」で包み、香ばしいウエハースでサンド。

ゆずはすべて国産のものを使用し、素材にもこだわっています！

爽やかな味わいのゆずと相性の良い、ホワイトチョコと組み合わせた、スイーツ仕立てのクリスピーサンドです☆

※香酸柑橘とは：果汁の酸味や皮の香りを楽しむ柑橘類のこと

こだわりポイント1）ひとくち食べると、ゆずの香りが口いっぱいに広がる「ゆずアイスクリーム」

「ゆずホワイトショコラ」の「ゆずアイスクリーム」には、素材本来の風味を引き出したストレートゆず果汁と、豊かな香りがふわっと広がるゆずオイルを使用。

わずかにバニラ香料を加えることで、スイーツらしい華やかさを演出しています☆

※ゆずオイルとは：ゆずの果皮に含まれる油分を抽出したもの

こだわりポイント2）甘酸っぱさとほのかな苦味がアクセントとなる「ゆずソース」

「ゆずホワイトショコラ」のアイスクリームは、甘酸っぱくてみずみずしい味わいの「ゆずソース」入り。

ゆず果汁を生かしたほのかな苦味も感じられ、全体のアクセントとして楽しめる味わいです！

こだわりポイント3）ゆずと相性が良く風味を引き立てる「ゆずホワイトチョココーティング」

「ゆずホワイトチョココーティング」には、ゆずの果実を丸ごと粉末化したゆずパウダーと、香り高いゆずオイルを混ぜ込んでいるのも特徴。

ホワイトチョコの繊細な甘さの中に、ゆずの酸味とほろ苦さが感じられる味わいに仕上げられています。

「JAPAN MIND」第3弾商品は、ゆずの香りと酸味をホワイトチョコの甘さが引き立てるクリスピーサンド。

ハーゲンダッツ クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」は、2025年8月19日より期間限定で発売開始です！

