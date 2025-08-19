¡Ö¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¡×¤¬ÉÝ¤¤ÆüËÜ¤È¡Ö´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡×¤ò¶²¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡ÄÆ±ÌÁ¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Î±¢¤Ç¹â¤Þ¤ë¡ÖÂè»°¼¡À¤³¦ÂçÀï¡×¤Î¥ê¥¹¥¯
Æü¡¹¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÊ¶Áè¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿½ÐÍè»ö¤¬²Ð¼ï¤È¤Ê¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀïÁè¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î°ÂÁ´¤â¶¼¤«¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î²Ð¼ï¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ðÀª¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£º£¡¢À¤³¦¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Àé¡¹ÏÂÂÙÌÀ¡ØÀ¤³¦¤ÎÎÏ´Ø·¸¤¬¤ï¤«¤ëËÜ¡¡¡½¡½Äë¹ñ¡¦ÂçÀï¡¦³ËÍÞ»ß¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î·Ù»¡¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤ë¡×
¥ª¥Ð¥Þ¤¬ÂåÊÛ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÜ²»
¡¡1989Ç¯¤ËÎäÀï¤Î½ª·ë¤¬Àë¸À¤µ¤ì¡¢1991Ç¯¤Ë¤Ï¥½Ï¢¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¶¯¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«°ì¶¯¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«°ì¶Ë¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬2001Ç¯¤Ë9¡¦11Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡Ö¥Æ¥í¤È¤ÎÀï¤¤¡×¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÏºÆ¤Ó¶ÛÄ¥¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤ÎÍ»ÖÏ¢¹ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥¿¥ê¥Ð¥óÀ¯¸¢¤¬¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ò¤«¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ò¹¶·â¤·¡¢¥¿¥ê¥Ð¥óÀ¯¸¢¤òÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¯¤Î¥Õ¥»¥¤¥óÂÎÀ©¤¬ÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¼ê¤Ë¤ï¤¿¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2003Ç¯¤Ë¥¤¥é¥¯¤ò¹¶·â¤·¤Æ¡¢¥Õ¥»¥¤¥óÂÎÀ©¤òÂÇÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ä¥¤¥é¥¯¤¬¥Æ¥í¤ÎÁã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·³¤òÃóÎ±¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¹ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼ê¤òÂß¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
