佐久間大介（Snow Man）のX投稿に、俳優の北川景子が反応を示した。

■佐久間大介＆北川景子の貴重なやりとりにファン歓喜

佐久間は、東京ビッグサイトにて、8月16日、17日に開催されていた『コミックマーケット106』に来場。ビッグサイトをバックに、青空のもと、片手にうちわ、片手に大きな紙袋を抱え、満足気な表情を浮かべた写真を投稿した。

その後、佐久間はこの写真をXのアイコンに設定。「初めてTwitterのアイコン変えたけど、まじで見慣れないなwww」とポストしていた。

北川は自身のＸにて「ここにもまだTwitterの人がいた！」と、佐久間が“Twitter”と言っていることに反応。佐久間が「景子さんwびっくりしましたw 景子さんもTwitterの人ですか？」と質問で返すと、「そうなのよ！なかなか順応できなくて…だいぶ経ってるけど…仲間を見つけて嬉しい（笑）」と、名称変更から2年がたった今も“Twitter”と言っていることを明かした。

北川と佐久間は、11月28日に公開される映画『ナイトフラワー』で共演。佐久間が「#ナイトフラワー も楽しみですね」と振ると、北川も「Twitterer同士で、#ナイトフラワー も盛り上げましょう」と意気込んだ。

SNSでは「私も！」「Twitter、ツイート、リツイートです」「自分もつい使っちゃいます」など、“Twitterの人”が続出。その他、「やばい景子様とさっくんの絡みが最高すぎる」「推しと推しが会話してて尊い」「佐久間くんとのやり取り貴重！」「景子さん呼び！」「2人が絡んでるの凄い世界線」「ふたりの誠実な文章になんだかほっこり」「さっくんは景子さん呼びなんだ」など、ふたりのやりとりに歓喜する声が寄せられている。

