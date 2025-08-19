ミニマルでおしゃれなお部屋づくり、したくない？韓国発「GBH」のシンプルなインテリアで暮らしが整う〜！
韓国発の「GBH（ジービーエイチ）」は、あらゆる空間にマッチする、ミニマルでさりげない個性が漂うホーム、コスメ、アパレルのアイテムを展開するブランド。
2025年8月27日（水）〜9月4日（木）に、東京・伊勢丹新宿店で開催されるポップアップでは、人気のホームグッズを中心に全カテゴリーのアイテムがそろいます。
今回は、ブランドの魅力についてご紹介しますよ。
韓国発ブランド「GBH」の伊勢丹新宿店ポップアップ
“満たすのは空間ではなく、日常”をコンセプトに掲げる、韓国・ソウルのミニマリズムライフスタイルブランド「GBH」。
“用の美”にこだわり作られたプロダクトは、洗練されたルックスはもちろん、耐久性や機能美も重視しており、デザインが使い道を妨げず、日常使いしやすいのが大きな魅力です。
伊勢丹新宿店のポップアップでは、日常を満たす数々のアイテムがお目見えしますよ。
シンプルなのに個性的な「ティッシュケース」に注目
「GBH」のシグネチャーアイテムの1つとして挙げられる、ステンレスのティッシュケース。ポップアップでは、アーティストとのコラボ仕様で登場します。
コラボのお相手は、韓国のアーティスト2人です。
1人目は、金属を加工し、器やオブジェ、インスタレーション作品などを手掛ける、Yeodong Yun（ユン・ヨドン）氏。世界的なデザイン賞の「レッドドット・デザインアワード」のブランド＆コミュニケーション部門で、本賞を受賞した実力派なんです。
2人目は、木の彫刻や家具などを制作する、Yezi Lee（イ・イェジ）氏。世界的なデザインアートフェアに出展するなど、活躍の幅を広げる注目のアーティストです。オブジェでありながら、実用性も兼ね備えている作品の多くは、自然界の形からインスピレーションを得た、流れるようなフォルムがあしらわれているそうですよ。
うれしいノベルティも見逃せない！
イベントでアイテムを購入すると、金額に応じた回数分、「GBHノベルティガチャ」権をゲットできます。
ノベルティは、ミラーやシャンプー、コーム、エコバッグ、ピンクッションなど、幅広いラインナップ。
お会計金額が税込3300円以上で1回、税込2万2000円以上で2回、税込3万3000円以上で3回トライが可能です。
ノベルティは数に限りがあり、無くなり次第終了なので、早めに足を運ぶのがおすすめかも。
使いやすい洗練アイテムがそろう「GBH」はマストチェック
三越伊勢丹アプリからエムアイカードを連携したMI Wメンバーの人は、税込3300円以上のお買い物で、「GBHノベルティガチャ」権を通常より1回分プラスで獲得できますよ。
ソウルのミニマリズムが吹き込まれた「GBH」のプロダクトを、この機会にぜひチェックしてみてくださいね。
-WHENEVRE,WEAR,WARE- ＠ISETAN SHINJUKU STORE（ポップアップ）
場所：伊勢丹新宿店 本館5F センターパーク/ザ・ステージ#5（東京都新宿区新宿3-14-1）
会期：2025年8月27日（水）〜9月4日（木）
日本公式サイト
www.gbhjapan.com
公式Instagram
@gbh.jp
参照元：株式会社カタルデザイン プレスリリース
