『 ザ・ぼんち芸道55周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜』全国ツアー発表会見に参加した（左から）ぼんちおさむ、里見まさと （C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビのザ・ぼんち（ぼんちおさむ＝72、里見まさと＝73）が19日、大阪・吉本興業本社で『ザ・ぼんち芸道55周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜』ツアーの発表会見を行った。

【写真】やる気まんまん！ガッツポーズを決めるザ・ぼんち

　ザ・ぼんちは、1980年代の「漫才ブーム」をけん引。81年の「上方漫才大賞」を受賞。楽曲「恋のぼんちシート」がヒットするなどアイドル的な人気となり、東京・日本武道館公演も行った。解散時期を経て、2002年に再始動。結成16年以上のプロの漫才師による『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』でファイナリストとなり、若い世代からも注目を集める。

　芸道55周年の単独ライブは、大阪（なんばグランド花月、10月26日）を皮切りに、東京（12月14日、東京・ルミネtheよしもと）、台湾（来年1月末〜2月頭ごろ、場所未定）での開催が決まった。

　各公演に豪華ゲストがそろい、『THE SECOND』でしのぎを削った後輩たちもそろう。「みんな（漫才が）上手や。僕たちがチャレンジせなあかん」と刺激を受けながら、ザ・ぼんちならでの漫才を披露する意気。まさとは「笑ってもらうにこしたことないけれども、絶対に品がなかったらあかん。そこだけは注意してやってます」と語った。

■『ザ・ぼんち芸道55周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜』ツアー

大阪＝10月26日　なんばグランド花月
ゲスト：メッセンジャー・黒田有、モンスターエンジン、金属バット、吉田たち ほか

東京＝12月14日　ルミネtheよしもと
ゲスト：笑福亭鶴瓶、NON STYLE、ミキ ほか

台湾＝2026年1月末〜2月頭頃予定
その他、Coming Soon