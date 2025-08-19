ザ・ぼんち、芸道55周年ツアーに豪華ゲスト集結へ モンスターエンジン、金属バット、吉田たちも【一覧】
お笑いコンビのザ・ぼんち（ぼんちおさむ＝72、里見まさと＝73）が19日、大阪・吉本興業本社で『ザ・ぼんち芸道55周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜』ツアーの発表会見を行った。
【写真】やる気まんまん！ガッツポーズを決めるザ・ぼんち
ザ・ぼんちは、1980年代の「漫才ブーム」をけん引。81年の「上方漫才大賞」を受賞。楽曲「恋のぼんちシート」がヒットするなどアイドル的な人気となり、東京・日本武道館公演も行った。解散時期を経て、2002年に再始動。結成16年以上のプロの漫才師による『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』でファイナリストとなり、若い世代からも注目を集める。
芸道55周年の単独ライブは、大阪（なんばグランド花月、10月26日）を皮切りに、東京（12月14日、東京・ルミネtheよしもと）、台湾（来年1月末〜2月頭ごろ、場所未定）での開催が決まった。
各公演に豪華ゲストがそろい、『THE SECOND』でしのぎを削った後輩たちもそろう。「みんな（漫才が）上手や。僕たちがチャレンジせなあかん」と刺激を受けながら、ザ・ぼんちならでの漫才を披露する意気。まさとは「笑ってもらうにこしたことないけれども、絶対に品がなかったらあかん。そこだけは注意してやってます」と語った。
■『ザ・ぼんち芸道55周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜』ツアー
大阪＝10月26日 なんばグランド花月
ゲスト：メッセンジャー・黒田有、モンスターエンジン、金属バット、吉田たち ほか
東京＝12月14日 ルミネtheよしもと
ゲスト：笑福亭鶴瓶、NON STYLE、ミキ ほか
台湾＝2026年1月末〜2月頭頃予定
その他、Coming Soon
