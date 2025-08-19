国際卓球連盟（ITTF）は19日、2025年第34週の世界ランキングを発表。「WTTチャンピオンズ横浜」などのポイントが加算された。

■トップ30には4選手

男子シングルスでは「WTTチャンピオンズ横浜」で現世界王者で同ランク2位の中国・王楚欽を破り3年ぶり2度目の優勝を果たした張本智和（トヨタ自動車）が日本勢最高位で自身18週ぶりとなる3位に浮上。

同大会2回戦でパリ五輪銀メダリストに敗れた松島輝空（木下グループ）が20位、初戦敗退の篠塚大登（愛知工業大）が25位に後退、8強入りした戸上隼輔（井村屋グループ）が26位にランクアップと、4選手がトップ30入りしている。

また、田中佑汰（金沢ポート）は34位、初戦敗退の宇田幸矢（協和キリン）は37位、及川瑞基（岡山）が49位、にランクイン。

69位には茺田一輝、76位には吉村真晴（SCOグループ）、77位には村松雄斗（霧島整形外科病院）、86位に吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）がそれぞれ名を連ねている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年8月19日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

3位（↑ 4位）：張本智和

20位（-）：松島輝空

25位（↓ 23位）：篠塚大登

26位（↑ 28位）：戸上隼輔

34位（-）：田中佑汰

37位（-）：宇田幸矢

49位（-）：及川瑞基

69位（↓ 67位）：茺田一輝

76位（↓ 73位）：吉村真晴

77位（↓ 74位）：村松雄斗

86位（↑ 92位）：吉村和弘