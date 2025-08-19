【ワシントン＝淵上隆悠】米ホワイトハウスで１８日午後（日本時間１９日未明）、トランプ大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の会談が行われた。

ウクライナのゼレンスキー大統領を巡っては、米国のトランプ大統領との会談に黒いジャケットを着用して臨んだことも注目を集めた。決裂した２月の会談では、国章の入った黒い長袖シャツ姿でホワイトハウス入りし、トランプ氏から「着飾っているじゃないか」と皮肉られたこともあり、服装にも配慮したとみられる。

会談の冒頭、ゼレンスキー氏は保守系新興メディアの記者から「今日のスーツは素晴らしい」と声をかけられた。前回の会談では、同じ記者から「なぜスーツを着ないのか。米大統領への敬意を欠いている」と指摘されていた。

トランプ氏から「前回あなたを攻撃した記者だ」と水を向けられたゼレンスキー氏は、「覚えている。あなたは（あの時と）同じスーツだ」と笑顔で応じた。トランプ氏は、今回のゼレンスキー氏の服装には好意的だったようで、こうしたやり取りに笑い声を上げた。

ゼレンスキー氏は、軍との連帯を示すために簡素な服装を続けているとされる。