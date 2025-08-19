意外な事実に一同が仰天。安田大サーカスのクロちゃんが8月15日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、人気アーティストとのコラボレーションを振り返った。

【映像】クロちゃんの発言に共演者びっくり

当番組はMCのクロちゃん、元AKB48の岡部麟、元モーニング娘。の田中れいながそれぞれチームリーダーとなり、週替わりでボートレース予想やミニゲームに挑む内容。この日はクロちゃんチームに属するアップアップガールズ（2）の鍛冶島彩、ギャルモデルの犬嶋英沙、クロちゃんの妹分であるクロノ・ネコノ・ナナコが集結した。

番組中盤では「正しく歌い切れ！ワンコーラスカラオケ」を実施。文字通り、歌詞を間違えずにワンコーラスを歌い切れればクリアで、この日のお題はI WiSHの「明日への扉」だった。ここで、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が「『あいのり』（フジテレビ系）の主題歌でしたけど…」と説明したが、鍛冶島らは「うーん」「聴いたことがある」といった微妙な反応。クロちゃんは「そのレベルなの！？」と世代間ギャップに驚いた。

続けて「ちなみに…」と切り出し、「俺、川嶋あいちゃんのコンサートで、俺がピアノを弾いて、あいちゃんが歌うっていうのをやりましたよ」と発言。共演者たちが「ええっ！？」「すげー！」などと反応すると、「I WiSHのピアノのnaoくんに教わってやりましたよ」と続けた。これを受け、スタジオがさらにざわつくと、クロちゃんは「思い出の曲なんで、しっかりお願いしますよ」とひと言。結果、それがプレッシャーになったのか、鍛冶島らはチャレンジに失敗し、リベンジを懇願する場面もあった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

