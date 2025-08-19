¡Ú¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉC¡¿´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡Û¼ÂÀÓ¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤â¡¢¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
º£½µ¤Ï¥µ¥Þー¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥·¥êー¥º¤ÎÂè5Àï¡¢Âè20²ó¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉC¡ÊGIII¡¢¼Ç1200m¡Ë¤¬»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëCÇÆ¼Ô¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ïー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¤¥ë½Å¾Þ2¾¡¤Î¥¦¥¤¥ó¥«ー¥Í¥ê¥¢¥ó¤Ë¡¢¥×¥ë¥Ñ¥ì¥¤¡¢¥¨¥È¥ô¥×¥ì¤È¡¢½Å¾Þ¥¦¥¤¥Êー¤Ï4Æ¬¤¬»²Àï¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢UHB¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥£¥ª¥é¥¤¥¢¡¢ÀÄÈ¡S¤òÀ©¤·¤¿¥¨ー¥Æ¥£ー¥Þ¥¯¥Õ¥£¤ä¡¢3¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥ë¥×¥¹¥Ú¥ë¥·¥å¡¢¥ì¥¤¥Ô¥¢¡¢¥Ê¥à¥é¥¯¥é¥é¤Ê¤É¤Î¾å¤¬¤êÇÏ¤¬½é½Å¾Þ¤òÁÀ¤¦¹½¿Þ¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Í£°ì¤ÎGIÇÏ¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ïー¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥Þ¥¤¥ëGI¢ª¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀï¤ÎÏ¢¾¡¤ÏÆñ¤·¤¤!?
¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ïー¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é2Ï¢¾¡¤Çµþ²¦ÇÕ2ºÐS¤òÀ©ÇÆ¡£Ä«ÆüÇÕFS¤³¤½12Ãå¤ËÂçÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±½éÀï¤Î¥Õ¥¡¥ë¥³¥óS4Ãå¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¡¢Á°Áö¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ëC¤Ç¤Ï¡¢ÃæÃÄ¤«¤éÄ¾Àþ¤Ç³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æº¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡¢3ºÐ¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£½©¤Ï¡¢1ÃåÌó5²¯±ß¤ÎÄ¶¹â³Û¾Þ¶â¤ò¸Ø¤ë¹ë½£¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¤òÂçÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±ÇÏ¡£¤½¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢GIII¤Î¤³¤³¤Ç¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Á°Áö¼ÇGI¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤òÀ©¤·¤¿ÇÏ¤¬¡¢¼¡Áö¤ÇGIII¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀï¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¡¢²áµî30Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥íー¥Æ¤òÊâ¤ó¤ÀÇÏ¤Ï1Æ¬¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¼ÇGI¥Þ¥¤¥ëÀï¤«¤é¡¢¼¡ÁöGI¡¦GII¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀï¤Ø¤ÎÅ¾Àï¤ÏÎã¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢1995Ç¯°Ê¹ß¤ÇÏ¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢97Ç¯¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¡Ê¥Þ¥¤¥ëCS¢ª¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¡Ë¡¢20Ç¯¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¡Ê¥Þ¥¤¥ëCS¢ª¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¡Ë¤Î¤ï¤º¤«2Æ¬¤Î¤ß¡£¥íー¥É¥«¥Ê¥í¥¢¤ä¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥¬ー¥ë¤Ê¤É¡¢GIÊ£¿ô²óÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥Ûー¥¹¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¤¥ëGIÀ©ÇÆÄ¾¸å¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀï¤Ç¤Ï¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢¾¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ïー¤Ï3ºÐÇÏ¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¶ÔÎÌ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡¢GIÇÏ¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¸ÅÇÏ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î57¥¥í¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²áµî10Ç¯¤Î¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉC¤Ç¡¢3ºÐ¤Ï¡Ú2.3.0.18¡Û¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢4ºÐ¡Ú3.3.5.23¡Û¡¢5ºÐ¡Ú4.3.3.39¡Û¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤Û¤Ü¸ß³Ñ¤Î¿ô»ú¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¶ÔÎÌÌÌ¤Î²¸·Ã¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
Á°Áöµ÷Î¥¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¹Í»¡¤¹¤ë¤È¡¢²áµî10Ç¯¤Î¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉC¤Ç¡¢Á°Áö¥Þ¥¤¥ëÀï¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¡Ú2.1.2.8¡Û¤Ç¡¢½ÐÁö¿ô¤Î³ä¤Ë¤Ï·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÎà¤À¡£¤·¤«¤·¡¢½ÐÁöÁ´ÇÏ¤¬Á°Áö¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ç5Ãå°Ê²¼¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤Ç¡¢¸µÍè¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÅ¬À¤Î¹â¤«¤Ã¤¿ÇÏ¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀï¤ËÌá¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ·ë²Ì¤ò¼¨¤¹¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ïー¤Ï¡¢¥¿¥ïー¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó»º¶ð¤À¤±¤Ë¡¢·ìÅýÅª¤Ë¤ÏÃ»µ÷Î¥¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¥ïー¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó¼«¿È¤Ï19Ç¯¤Î¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉC¤Ç2Ãå¤ËÇÔÀï¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥¹¥¿ー¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥¿ー·Ï¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤Î¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉC¤Ç¡Ú0.1.1.16¡Û¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¥Áö¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿®ÍêÅÙ¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¼ÂÀÓÇÏ¤¬µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç½ÐÁö¤·¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢¤Ò¤ÈÃ¡¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î»²Àï¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ïー¤â¤½¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤«¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢²áµî3¾¡¤Ï¤¹¤Ù¤Æº¸²ó¤ê¤Ç¡¢ÍÎ¼Ç¤Î¾®²ó¤ê»¥ËÚ¥³ー¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤â¥«¥®¤ò°®¤ë¡£¥Þ¥¤¥ë¤«¤é¤Îµ÷Î¥Ã»½Ì¤Ê¤É¡¢Á´Éý¤Î¿®Íê¤Ï´ó¤»¤é¤ì¤º¡¢¿Íµ¤¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤âÌ¯Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÆ¬¡×¾¡Éé¤ÏÈò¤±¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¾Ã¤·¡×¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
