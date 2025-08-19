Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。火曜隔週レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。

【画像】宮舘涼太『ラヴィット！』オフショット（全3投稿）

8月19日の『ラヴィット！』は「アインシュタインの夏休み」を放送。安く行ける海外旅行先1位の台湾を訪れ、激ウマ激安グルメを堪能。また「第1回水風船合戦」も開催した。

■黒タンクトップにレースブラウスを羽織った宮舘涼太

「おはようございます ラヴィット！見てね！」というコメントとともに公開されたのは、髪をふんわりとセンターで分けた宮舘が、テーブルに肘を置き、反対側の手で“ラヴィットポーズ”をきめて微笑んでいる姿。

宮舘は黒タンクトップに袖口がフリル状に広がったレースブラウスを羽織り、クロスチャームのゴールドネックレスを合わせている。

ファンからは「今日も美人ビジュで眼福」「ビジュ大優勝」「微笑みが貴公子のようで麗しい」「舘様また美しくなった…？」「お肌ツヤツヤ」「恋しちゃう」といった声が寄せられている。

宮舘涼太のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/ryota.miyadate0325_sn_official/

■宮舘涼太『ラヴィット！』オフショット

https://www.instagram.com/p/DM94AgFTmgJ/?img_index=1

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/