韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第5話のダンスバトルにて、 ジャオグアンシューが圧倒的なダンスの実力で魅了した。

【映像】イケメンすぎる練習生のダンス（全身姿も）

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「レベルが違う」ブレイキンで圧倒！

ダンスバトル「PLANET BOY FIGHTER」企画では、練習生たちがランクごとに対抗戦を実施。ZEROBASEONEのパク・ゴヌク、振付師のバタとチェ・ヨンジュンという豪華ゲストがジャッジを務めた。

1スタークラスのジャオグアンシュー（21歳）は、オールスタークラスの15歳・スィ・チンウィと対戦。まずはジャオグアンシューが先陣を切り、ジャッジのほうを向いてジェスチャーで強気にアピールする。そしてフロアに手をつくと、華麗なブレイキンを展開。マスターたちは興奮して絶叫し、口あんぐり状態。最後はスムーズに倒れるポーズで締めくくった。

チンウィとのハイレベルな対決にマスターたちは「もう痺れますね」「最高です」「レベルが違う」「すごくよかった」と叫び、視聴者からも「1スターじゃないだろ」「最高」「イケメン！」と絶賛のコメントが相次いでいた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）