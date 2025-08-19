精密な構図作りが可能！レオフォトジャパン「G6」

レオフォトジャパンは、精密な構図作りが可能なギア雲台に新商品【G6】を2025年8月1日に(金)に発売。

レオフォトジャパン「G6」

発売日 ：2025年8月1日

耐荷重量 ：25kg

重量 ：900g

高さ ：96mm

三脚取付ベース径：69mm

クランプ操作種別：スクリューノブ

付属プレート ：QP-70N(アルカスイス互換)

取付ネジ規格 ：3/8インチ

希望小売価格 ：198,000円(税込)

Leofoto(レオフォト)

ゴニオステージ内蔵で光軸がズレにくい高精度ギア雲台【G6】

＜幅広いアングルでの撮影を可能にする水平調整＞

「G6 ギア雲台」は±25度の範囲でギア操作での水平調整、上下調整が可能。

従来の製品よりも調整角度が広がり、より急な角度での撮影にも対応。

また、ロックを外すことで、最大65°粗動による操作が可能。

ギア操作と合わせることで最大90°まで傾くため、直上撮影や俯瞰撮影も可能になっています。

様々な撮影シーンにおいて、表現の幅が広がります。

＜操作性と安定性を両立したギア雲台＞

G6はゴニオステージが組み込まれたギア雲台となっており、水平調整をする際にレンズ中心付近を軸に回転するため光軸がずれにくい設計となっています。

また、三脚の中心軸からも大きくずれないため風等による三脚自体の転倒リスクも減らすことが出来ます。

＜新構造のギア雲台＞

内部のギアパーツの作りをグレードアップさせることで、更に精密かつ滑らかな動きを実現。

＜大型化されたダイヤルと2か所の水準器を搭載＞

側面に備えられた2か所の水準器により、ハイアングルからの撮影でも水平確認を容易に行えます。

縦軸と横軸の水平確認が別々に行えるため、高精度な構図の決定が可能です。

水平調整の操作ダイアルも従来製品より大型化。

操作性の向上により、正確な撮影をより簡単に素早く行えます。

＜360度の回転軸も制御可能＞

縦と横の2軸をギアで調整できる他、ロックを外すことにより回転軸もスムーズに調整できるため、3方向の回転を個別に制御可能です。

※回転軸はギアでの調整機能はありません。

