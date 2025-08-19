アメリカのトランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領やヨーロッパの首脳らとの会談を行いました。

【映像】ホワイトハウス会談の様子

トランプ氏は2週間以内にロシアとウクライナの首脳会談の開催を目指すということです。

トランプ氏は18日、ホワイトハウスで行われたゼレンスキー氏らとの会談後にSNSでロシアのプーチン大統領に電話したことを明かし、「プーチン氏とゼレンスキー氏による会談に向けて調整を始めた」としました。2者での協議の後に、トランプ氏も交えた3者での会談を行う方針だということです。

時期については言及しませんでしたが、ドイツのメルツ首相は記者会見の中で、「トランプ氏が、2週間以内にロシアとウクライナの首脳会談の開催を目指している」と明かしました。

ゼレンスキー氏はロシアとの首脳会談について、「ウクライナはいかなる形式でも会談を行う準備が整っている」「条件を付けずに行われるべきだ」と主張しています。またトランプ氏との会談では「領土について長時間議論した」と明かし、ウクライナが求める「安全の保証」については10日以内に詳細が詰められるだろうと述べました。（ANNニュース）