１８日、ホワイトハウスでウクライナ戦争の終結を目指す会合に臨む各国の首脳/Alex Brandon/AP

（ＣＮＮ）ウクライナのゼレンスキー大統領と他の７人の欧州首脳は、ホワイトハウスを急遽（きゅうきょ）訪問した。トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領が１５日にアラスカで行った首脳会談の直後だった。

ホワイトハウスではトランプ氏とゼレンスキー氏の会談に加え、欧州首脳が参加する会合も開かれた。

今回の会合は２０２２年２月のロシアによる全面侵攻で始まった３年半に及ぶウクライナでの戦争の終結を目指すもの。主要なポイントを以下に挙げる。

３者会談の可能性：トランプ氏はソーシャルメディアで、プーチン氏とゼレンスキー氏の会談の調整を開始したと述べた。この２者会談の後、３者会談に向けて取り組むと述べた。ゼレンスキー氏は記者会見で、プーチン氏との会談を「あらゆる形式」で行う用意があると述べた。

安全の保証：ゼレンスキー氏は、１８日の協議には、ウクライナの安全を保証する措置の一環として、欧州の資金援助を通じて９００億ドル（約１３兆円）相当の米国製兵器を購入する計画が含まれていたと明らかにした。これにはウクライナによるドローン製造も関連しており、その一部は米国が購入することになるとの見通しを示した。ただこうした内容についてはまだ協議中で、正式な合意には至っていない。合意は今後１週間から１０日以内に正式に締結される予定だとゼレンスキー氏は述べた。

ウクライナ国境の引き直し：ゼレンスキー氏は、大統領執務室に掲示された地図を巡ってトランプ氏と長時間にわたり議論したと述べた。地図にはロシアが占領しているウクライナの領土が示されていた。しかし、ウクライナの領土の境界を引き直す議論は行われなかったと、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のトップは説明した。首脳らはこの問題について、ロシアも参加する可能性のある３者会談でゼレンスキー氏が議論すべき事項だとの見方で合意した。

プーチン氏への電話：フィンランドのストゥブ大統領はＣＮＮの取材に答え、欧州各国首脳が「調整」した判断によってトランプ氏がプーチン氏に電話をかけ、ホワイトハウスでの会合で決まった内容を伝えたと明らかにした。