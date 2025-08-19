日本・オーストリア文化交流会〜クライネ・クローネは、大阪・関西万博 オーストリアパビリオン・プレゼンツ“ウィーン舞踏会ダンスの週末”イベントに出演。

日本・オーストリア文化交流会〜クライネ・クローネ

＜日時と場所＞

2025年9月5日(金)18:30〜18:50 ポップアップステージ北

2025年9月6日(土)10:00〜10:20、13:00〜13:20 ポップアップステージ西

2025年9月7日(日)10:00〜10:20、13:00〜13:20 ポップアップステージ北

※6日(土)、7日(日)共に、雨天の場合は14:30よりパビリオン内に場所を変更して実施します

日本・オーストリア文化交流会〜クライネ・クローネは、大阪・関西万博 オーストリアパビリオン・プレゼンツ“ウィーン舞踏会ダンスの週末”イベントに出演します。

芸術と文化の都、オーストリア。

世界でも有名な、首都ウィーンで開かれる華やかな舞踏会という優雅な世界に、憧れる方も多いのではないでしょうか。

オーストリアパビリオン公式のこの特別プログラムでは、ヨハン・シュトラウスの『美しく青きドナウ』などの名曲に合わせて、舞踏会で実際に踊られるウィンナーワルツと、グループダンス「カドリール」を披露。

更にワルツの簡単なステップを観客の皆さまにも即席で体験していただけます。

踊りを披露するのは、25年にわたりオーストリアの文化やウィーン舞踏会文化を紹介してきた、「日本・オーストリア文化交流会〜クライネ・クローネ」の8人のメンバーたち。

美しいドレスと燕尾服が彩る、オーストリアパビリオン・プレゼンツ“舞踏会の世界”を体感できます。

＜内容＞

・ウィーン舞踏会開会の音楽に合わせて入場

・ウィンナーワルツ「皇帝円舞曲」披露

・ウィーン舞踏会について紹介

・グループダンス「カドリール」披露

・観客の皆さんもワルツを体験してみましょう！

・最後にウィンナーワルツ「美しく青きドナウ」

＜規模＞

定員100名(屋外)

＜ご参加費＞

無料

＜申し込み方法＞

予約は不要です。

当日直接、ポップアップステージにお越し下さい。

■日本・オーストリア文化交流会〜クライネ・クローネについて

2000年11月にクライネ・クローネ(小さな王冠、の意味)として設立。

ウィーン舞踏会に憧れる方々への参加コーディネート、デビュタント＊も送り出している。

国内では、オーストリアの文化を楽しむセミナーや交流会等の各種イベント、“ウィーン舞踏会in東京”「夜会」、宮廷風ダンスやウィンナーワルツ練習会等の活動を、オーストリア大使館の協力も得ながら展開。

＊デビュタント：“社交界デビューする人”の意味。

かつては王侯貴族の子女たち。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大阪・関西万博で舞踏会の世界を体感！日本・オーストリア文化交流会〜クライネ・クローネ appeared first on Dtimes.