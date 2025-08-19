◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2025年8月18日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席は好守に阻まれ、遊直に倒れた。

2―2で迎えた5回、先頭で打席に入ると継投したばかりの相手2番手・ヒルと対戦。1ボール2ストライクからの4球目、外角直球を振り抜くと、打球は中前に抜けそうな痛烈な当たりとなった。ただ、遊撃手・トーバーが飛びついてキャッチ。遊直に倒れ、Hランプを灯すことはできなかった。

初回の第1打席は相手先発・フリーランドの2球目、内角に沈むナックルカーブを捉え、右前に運び幸先良く快音を響かせた。

2回2死三塁の第2打席はフリーランドの2球目、高めに来たスイーパーを捉え、中前適時打で7試合ぶりとなるマルチ安打をマークした。

前日17日（同18日）のパドレス戦は相手先発・ダルビッシュ有から初回に右前打を放ち一挙4得点の猛攻を演出。首位攻防戦の3連勝に貢献した。

チームはこの日のロッキーズ戦に勝利し、2ゲーム差で追う2位・パドレスがジャイアンツに敗れれば、地区優勝マジック34が点灯する。