モデルの長嶋友美（33）が19日までに自身のSNSを更新し、結婚と第1子出産を同時に発表した。

「いつも応援してくださっている皆様 関係者の皆様へ 大切なご報告です」とし、「突然ではありますが この度結婚したことと、第1子となる男の子を出産したことを重ねてご報告させていただきます」と結婚と第1子出産を合わせて報告した。

「本来であればいつも応援してくださっている皆様には結婚の報告を先にお伝えするべきでしたが、自分自身の身体の問題により子供を授かれないかもしれないという事やデリケートな問題が多々あった状態だったので 身体的にも気持ち的にも落ち着いてきたこのタイミングで重ねてご報告させていただく事にしました」とこのタイミングでの発表となった理由を説明。「突然の事でびっくりさせてしまい、ご報告が遅くなり、本当にすみません」と謝罪した。

「出産自体もまさに母子ともに命懸けの出産となって、赤ちゃんも低体重出生児ということもあり、数日間は言葉にならないほどの苦労や変化がありましたが 現在は落ち着きはじめ、家族や周りの方々の協力のおかげもあって穏やかに健やかに過ごす事ができております」とした。

「少し先にはなってしまうかもしれないですが 今後は新たな夢や目標でもある、ママモデルとしても活動できるように進んでいけたらなと思っています！」と復帰についても言及。「そして、今は一生懸命生まれてきてくれたこの子が幸せに穏やかに元気に生きていける事を第一に、自分も今あるこの幸せをかみしめながらこの先の人生を楽しんで生きていきたいなと思っております！」と記した。

「今までは体調面と戦うことが多く皆さんにも沢山の心配をかけてきてしまいましたが、今は回復に向かっていて前向きな気持ちでいっぱいです 日々応援してくれている皆さんの優しい言葉につらい時も沢山支えてもらっていました。いつも優しく接してくれて、気にかけてくれて、本当にありがとうございます」とした。

「この報告を機に変化することも沢山あると思うけど、自分自身も楽しみながら皆さんにも楽しんでいただけるような活動を引き続き考えていけたらいいなと思っているので、これからも変わらず私の人生を見守っていていただけるととても嬉しいです…今後ともよろしくお願いします」とつづった。