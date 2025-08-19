ドジャース・山本由伸（27）が日本時間19日、11勝目をかけて敵地コロラド州デンバーでのロッキーズ戦に登板。

前回12日のエンゼルス戦では4回3分の2をキャリアワーストの6失点でKОされ、約1カ月ぶりの黒星（8敗目）を喫した。完全な自滅だったが、今季の山本は打線の援護が極端に少ないのも事実だ。

1試合あたりの援護点（RS）2.98は規定投球回数に達しているナ・リーグの先発投手26人のうち、最少。25位のパイレーツ・スキーンズ（3.22）とも差が開いている。

ドジャースの他の先発と比べても歴然。カーショー（6.06）、シーハン（4.88）、スネル（5.76）、グラスノー（3.79）はいずれも3点以上の援護を受けており、右肘手術から投手に復帰し、登板試合数（9）、イニング数（23回3分の1）が少ない大谷ですらRSは5.84だ。

ドジャースは総本塁打（185）、総得点（640）ともナ・リーグトップ。メジャーを代表する強力打線は山本の登板時に限って振るわないが、中でも大谷の成績はイマイチだ。

好投しても報われない

大谷は山本が登板した23試合のうち、真美子夫人の出産に立ち会うために欠場した4月19日のレンジャーズ戦を除き、22試合で打率.250、17三振。5本塁打を放っているものの、9打点と物足りない。

山本はチームで唯一、開幕からローテを守っているが、好投しても報われないケースが少なくない。先発投手の最低限の役割とされるクオリティースタート（QS=6回を自責点3以内）は12試合、そのうち2試合で黒星が付き、勝敗が付かなかったのも3試合あった。

デーブ・ロバーツ監督は山本をエースと認め、「必要な時にイニングを投げ切れる力、左右の打者への対応力など、それらの要素が揃っている選手はメジャーでも限られる」と話している。

指揮官は地区4連覇、2年連続世界一に向けて今後も山本中心のローテになると明言。山本も夏場の疲れがピークに達する8月に入っても「体調は決して悪くない。むしろ例年に比べていい方だと思う」とし、終盤でのフル稼働に意欲を見せている。

中4日での登板も辞さない姿勢も見せているものの、これまで同様、打線の援護がなければ、好投しても徒労に終わりかねない。

