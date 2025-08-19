青天井のような株高だ。8月18日も日経平均株価は続伸。前週末比336円00銭高の4万3714円31銭をつけた。終値としての最高値更新は2営業日連続。平均株価は同12日に約1年1カ月ぶりに最高値をつけて以降、アゲアゲだ。大手証券幹部は年末までに「4万5000円くらいをみている」とあおるものの、水を差しそうなのが米国の利上げ圧力である。

円安物価高に庶民は3年超も苦しんでいるが、日銀は7月の金融政策決定会合で政策を維持。4会合連続で再利上げを見送った。それに業を煮やしたのがベッセント財務長官だ。米メディアのインタビューで米国債利回り上昇について「日本はインフレ問題を抱え、確実に日本からの波及がある」と明言。「私見だが、日銀は後手に回っており、利上げするだろう」とし、抑制策として再利上げを要求した。

ベッセント発言の裏にあるのはトランプ大統領のデタラメ政策との調整だ。看板政策の大型減税が招く財政赤字を緩和するため、関税を武器化したせいでインフレ懸念が拡大。それでFRB（米連邦準備制度理事会）に利下げを迫っている。

次回の金融政策決定会合は9月18、19日。セオリー通りであれば、金利上昇で円は買われ、上昇相場を牽引する輸出企業の株から売られかねない。

経済評論家の斎藤満氏はこう指摘する。

「政府も日銀も米CFR（外交問題評議会）の意向を忖度し、再利上げを躊躇していましたが、トランプ政権の露骨なプレッシャーを拒むのは難しい。ただ、ベッセント長官は立場上、基軸通貨としてのドルの地位を守らなければならず、円などのライバル通貨が強くなる展開が都合がいい。そうした事情が先日の発言につながっています。日本の1〜3月期の実質GDPは前期比0.1％増に上方修正され、4〜6月（速報値）は前期比0.3％増と年率換算で1.0％増と好調。日銀が『0％台半ば』とする潜在成長率を上回り、デフレギャップは解消された。デフレ脱却を方便に利上げする条件は整った。9月の再利上げはあり得べき、です」

政策金利は現行の0.5％程度から0.75％に引き上げられる公算大だ。

「一時的に株が売られても、海外マネー回帰の流れに大きな変化はないでしょう。この34年間の日経平均上昇率は10％超に対し、NYダウは16倍超。世界的な株高と比べ、日本は出遅れている」（斎藤満氏）

植田総裁の会見は1カ月後だ。

株高の一方で「物価高」倒産が深刻さを増している。東京商工リサーチが8日に発表したリポートによれば、7月は75件。これは昨年5月の88件に次ぐ、過去2番目の多さだ。