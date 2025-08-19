食楽web

富山駅から徒歩10分ほど。知る人ぞ知るうなぎ料理専門店『うな雪』を訪れました。

うな雪

白を基調とした和モダンな店内は、柔らかな照明に包まれた落ち着きのある空間です。席に着くと、まずは冷たいお茶のサービスから。この日も暑かったので、心がほっと和むおもてなしです。

「うな雪ランチセット」2,200円

お目当ては、平日限定の「うな雪ランチセット」。ふっくらと蒸し焼きした香ばしい蒲焼に、コクのあるタレがたっぷり染み込んだご飯とのバランスも絶妙です。

添えられただし巻き卵も絶品で、出汁の香りとともに、ふわっと柔らかな食感が口いっぱいに広がります。お漬物とお吸い物も付いて、満足感のある構成です。

くりから

追加で注文した細く切ったうなぎを串に巻き付けて焼き上げた「くりから」は、身と皮、それぞれの旨みと香ばしさが際立つい一品。外はパリッとしていて、中はしっとりと。じゅわりと甘い脂が溢れます。

上品な空間で、1人でも入りやすい雰囲気もお気に入りです。ランチタイムはもちろん、夜はしっとりとした時間が流れ、シーンによって使い分けできるのも魅力ですよ。駅からのアクセスも良く、観光や出張の合間に立ち寄るのにもおすすめです。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

うな雪

住：富山県富山市千歳町1-6-18

TEL：050-8888-0790

営：11：30～14：00、17：00～20：00

休：日曜、第1・第3水曜（※ランチは7～8月休止）