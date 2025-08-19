この監督の新作は見逃したくない。

『ゆれる』『すばらしき世界』など、そう思わせる映画を撮ってきた西川美和監督が、今、第２次世界大戦後の混乱期を舞台にした新作映画の制作に取り組んでいる。物語の中心となるのは、戦争孤児と呼ばれた子どもたちだ。くしくも戦後８０年の節目。なぜ、このタイミングで戦争と子どもたちをめぐる映画を撮るに至ったのか。監督の言葉を紹介する。

「私の監督経験のなかでも最大規模」

西川監督によるこの新作は、タイトルも公開時期も未定。物語は、西川監督自身によるオリジナルで、撮影は、４月末から約３か月間かけて行われた。

「私の監督経験のなかでも最大規模で、予算面、スタッフの人数、すべてにおいて力の入った作品です」（西川監督）

どんな作品になるのか。現時点では、物語の詳しい内容や出演者などは公表されていないが、このほど製作チームから届いた監督の談話を通して、制作のきっかけや、作品にこめる思いを紹介する。撮影中の６月末に語った内容だ。

現在と「地続き」という感覚

西川監督は、１９７４年、広島県生まれ。どのような視点、距離感で、戦争孤児や戦争を描くのかということに関しては、こう話している。

「私は第２次世界大戦を直接体験したわけでもないので、『戦争を描く』ということ自体に、重苦しさやためらいがありました。特に映画という視覚的表現で、それをどう描いていけばいいのか、自信もありませんでした」

「ただ、戦争孤児や戦前・戦後について調べていくうちに、『すべてが現在と地続きでは』という実感が強くなっていったんです」

旧厚生省による１９４８年２月の「全国孤児一斉調査」によると、全国（アメリカ統治下にあった沖縄県を除く）で１２万３５１１人の孤児がいたとされる。終戦から２年以上たった後の調査だったことなどから、実際の人数はさらに多かったとみられている。

「彼らの多くは元々は親に愛され、文化的な生活を送っていた子どもたちです。そんな普通の暮らしをしていた子が、ある日突然、生活や教育や芸術を奪われ、町に放り出されていく。日本では遠い昔の話ですが、その後ウクライナやパレスチナでは戦争が起こり、そして終われなくなっています。国の都合で子供の生活が脅かされるなんて嘘(うそ)みたいな話だけど、なんだかだんだん麻痺(まひ)してきていますし、いつでも、誰の身にも起こり得ることではないかと、実感しています」

きっかけは『すばらしき世界』

戦争孤児に関心を抱いたのは、前作『すばらしき世界』に取り組んだことがきっかけだったという。

同作は、人生の大半を獄中で過ごしてきた男の、容易ならざる人生の再スタートを描いた物語。役所広司が演じた主人公は、幼い頃に母と離別。少年期から暴力団とかかわりを持っていた。原案は、佐木隆三のノンフィクション小説『身分帳』で、時代を現代に置き換えて映画化した。

「『身分帳』には、主人公の生い立ちが非常に細かく描かれていました。彼自身は戦争孤児ではなく、昭和１６年（１９４１年）に芸者をしていた母親のもとに生まれ、戦後の混乱期には預けられていた児童養護施設を飛び出して、戦争孤児たちと共に駅や街で浮浪生活をするようになります」

「彼らを養おうとしたり居場所を与えてくれたりするのは、一般の大人ではなく、駐留米軍や極道の人たちでした。そうした人々のもとで、犯罪や暴力、売春、大人からの虐待や薬物などと至近距離で接しながら、普通の家庭の子供とはまるで異なる生存手段を身につけ、結局裏社会で生きるより他なくなった彼の半生が描かれていました。愛情や教育から隔絶されて育った子どもが、どのような精神性に陥っていくかも主人公のキャラクターには色濃く反映されていましたし、これも一つの裏戦後史だと思い、興味をそそられていました」

「ただ、映画『すばらしき世界』では予算の都合もあって、戦後からすべてを描くことは難しく、彼の後半生に焦点を当てて、刑務所から出てきた人物の社会復帰というテーマに絞りました。しかし、その後も『戦争孤児と呼ばれた子どもたちは、一体どこから来て、どこへ行ったのか』という点が、私の中にずっと残っていて、いつかこのテーマに再び向き合いたいという思いを抱えたまま、『すばらしき世界』を終えました」

コロナ禍という「長い猶予期間」を経て

同作の完成直後にコロナ禍が広がったことの影響もあったという。

「コロナ禍が訪れ、次回作をどうするかを考えていた時期に、現代劇を描くことに困難さを感じていたんです。今思えば限られた期間のことでしたが、当時はいつまでマスクやソーシャルディスタンスが求められ続けるのか、先が見えませんでしたから、どのような人間ドラマを描けばいいのか私にはわからなくなりました。もともと筆が遅いので、３、４年費やして脚本を書き上げた頃には、時代のリアリティーが変化している可能性がありますし、困ったなと」

「そこで、『せっかくならこの時間を利用して、戦後の時代を調べてみよう』と思いました。世界がどう変わろうと、時代を遡った作品であれば、そのリアリティーに変化はありません。コロナ禍では映画を取り巻く環境も散々でしたし、正直、映画をすぐに撮りたい気分でもなかったので、長い猶予期間だと思って、自分の知らない戦中戦後の時代に巻き込まれた子どもたちの姿をじっくり描いてみようと思い立ちました」

戦争を経験した国に後から生まれた者として

西川監督は「人の価値観は、いつどのように変わるか分からない」とも語っている。

「気づいたときには、ごく普通の暮らしをしていた人が戦争に巻き込まれ、『自分には責任がない』『誰かに言われたから仕方なかった』『騙(だま)されたんだ』と言いながら、加害者にもなり得る……。そんな状況は、日本だけでなく、これからも世界中で起こり得ることだと思います」

「私は『戦争がいかに悲惨だったか』『こんなに苦しんだ』といった主観的な視点で描くことはしませんが、戦争を経験した国に後から生まれた者として、『あの戦争とは一体何だったのか』『戦争がもたらすものとは何なのか』をあらゆる角度から描き直すことは、時代ごとの作り手が果たすべきひとつの役割ではないかと思っています」

「２０年以上映画を作ってきて、ようやくそういうものに与(くみ)する時期にあるのかもしれないとも感じています。お金もかかりますし、こういう作品は、作家としての色もつく。若くてキャリアがない頃には取り組めない重たい仕事です。被害者的な視点や感情に訴える立場にはないですから、『どうすればこうしたことを繰り返さずに済むのか』と、観客や次の世代が考えるきっかけになるような映画にしたいと考えています」

全てが試されている

西川監督は２００３年に『蛇イチゴ』で監督デビュー。前作『すばらしき世界』で長編監督作は６作を数えた。７作目での新たな挑戦は――。

「前作では、役所広司さんという“世界最高の俳優”に全てを任せて、私はほぼ仕事をしなかったに等しいんですが、今回はほとんど演技キャリアのない子どもたちが中心です。しかも、彼らがありのままで演じられる役ではありません。彼らが一度も経験したことがない生活、感じたこともない感情を、理解してもらい、共感してもらうところから始めます。何が彼らに響くのか、どうしたらそう見えるのか、全てが試されている気がします」

「毎日、助監督と一緒に頭を抱えながら、一喜一憂の連続ですが、彼らは日々変化していきます。昨日できなかったことが今日できるようになる――一作品の中で、俳優が成長してゆくのを目の当たりにするのは、新鮮です。その瞬間をスタッフと一緒に全身で感じながら、一つひとつ丁寧にシーンを撮影しています。非常に充実した毎日です」

子どもたちにも「観てもらいたい」

「もう一つの目標」として「この映画を子どもたちにも観(み)てもらいたい」という「想い」があるという。

「“子ども映画”といわれるジャンルではありませんが、戦争というものがどんどん遠い存在になっていき、語られづらくなっていくなかで、知るための“入口”になればいいと思っています。戦争を知る世代が描いてきた、過去の重厚な戦争映画をいきなり観るのは難しくても、まずはこうした作品を通じて関心を持ってもらえたら」

「そのためにも、子どもたちの生き生きとした表情や演技、わくわくするようなストーリー、映画のなかで彼らが本当に“生きている”姿をしっかりと映し出していきたいと思っています」

「戦争孤児」を、今、描く意味はたくさんある。（構成・恩田泰子）