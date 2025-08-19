食楽web

北海道・占冠村の大自然に囲まれた『星野リゾート トマム』では、2025年5月8日より夏季営業がスタートしました。

ファームでのアクティビティには熱気球や雲海テラスなど多彩なプログラムが揃い、北海道の自然を満喫できます。

中でも、北海道の夏の恵みを贅沢に味わうイベントとして注目したのが、「メロンシャンパンテラス」。8月31日までと終了まで残りわずかとなりました。

会場は山の中腹に位置する「ホタルストリート」。ウッドデッキに9軒の店舗が並び、焚き火やライトアップが施された幻想的な空間で、北海道産の赤肉メロンと青肉メロン、そしてシャンパンとのペアリングを楽しめます。営業時間は16：00～21：00で、宿泊客はもちろん日帰りでも利用可能で、予約不要という気軽さもおすすめポイントです。

北海道メロンは、昼夜の寒暖差により糖度の高さと芳醇な香り、そして、とろけるような食感が特徴です。赤肉は濃厚で香り高く、青肉は爽やかな甘みが魅力。ぜひ食べ比べも楽しんでみてくださいね。

甘く、濃厚なメロンとドライなシャンパンを合わせて

さらに施設内6店舗では、期間限定のメロンメニューが登場しています。メロンを使ったかき氷やラッシーなど、様々なメロンスイーツも展開されます。

さらに今の時期は、毎夜20時に打ち上げ花火も実施中と、特別な夏の思い出を作れそうですね。ライトアップされた屋外で、焚き火を囲みながら味わうメロンとシャンパン、ぜひ体験してみてください。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

星野リゾート トマム

住：北海道勇払郡占冠村中トマム

TEL：0167-58-1111