お総菜やお弁当の市場は、去年、11兆円を超え、拡大しているといいます。お総菜やお弁当などに力を入れるスーパーの売り場はどのように変わっているのか、取材してきました。

◇◇◇

刈川くるみキャスター

「埼玉県にあるスーパーにやってきました」

埼玉県を中心におよそ80店舗を展開するスーパー。人気のお総菜やお弁当コーナーを見てみると

刈川くるみキャスター

「安くないですか！？」

手に取ったのは、鮭はらこ飯。イクラも入ってワンコイン以下の431円です。チキンカツも人気。カツの調理からタルタルソースまで全て手作りで431円。どうやって安さを実現しているのでしょうか？

マミープラス 惣菜・ベーカリー部長 金子寿伸さん

「一括大量仕入れというのをやることで、その配送費だとか、途中にかかる経費を下げながら安いコストになる」

その味は…

刈川くるみキャスター

「しっとり！お肉はじゅわっとジューシーでこのタルタルソース、酸味とコクがあって」

アイテム数はおよそ200種類。売り場を見てみると家族で訪れる客も多くいました。4人家族はお弁当やお総菜を5つも購入していました。また別の家族は、友達とのランチ用に合計10点をまとめ買い。

客

「特に夏は台所に立つのも暑くて大変」「今、お米も高いし」

実はお総菜の市場規模は拡大。物価高などの影響で単身者だけでなくファミリー層にも需要が広がっているそうです。専門家は…

スーパーマーケット研究家 菅原佳己さん

「ファミリー層のスーパーに対する考え方が変わってきている。スーパーマーケットに（家族で）みんなで行って好きなものを選ぶ。レジャー感覚で楽しんでいる人が増えている」

1959年に地域の店としてオープンしたスーパーは、大手に負けない特色を打ち出すため10年ほど前から社長自ら参加して、お総菜作りに力を入れ始めたといいます。

マミープラス 惣菜・ベーカリー部長 金子寿伸さん

「半径500メートルとか、地域に密着したお客様をターゲットにして一番おいしく召し上がれるような味付けや盛り付けを意識しております」

その結果、全国から優れたお弁当やお総菜を選出するコンテストで、7年連続で最優秀賞を受賞したそうです。

続いて、福岡県を中心に関東などにも店舗を増やしているスーパー。このお店のお総菜の特徴は、そのボリュームです。

大きな唐揚げが3個も入ったお弁当は599円！このお弁当に親子は…

客

「大きい！今2人で食べようかって」

卵を3個も使った卵サンド、199円。その分厚さは、6センチもありました。

刈川くるみキャスター

「卵の甘さとコクが広がります。ほんのりとした塩味とマヨの絶妙なバランスがすごくいいですね」

なぜメガ盛りなのか？そこには、やはりファミリー層を意識した戦略があると、専門家は分析します。

スーパーマーケット研究家 菅原佳己さん

「家族でシェアして食べる幸せもある。値段以上の味、値段以上の質と感じてリピーターになっている」

実は、こちらのお弁当はミシュランを獲得したこともある店の食のプロが監修しているそう。外食並みの味が、お手頃に家で味わえる、それがファミリー層にウケているといいます。

コスパよし、タイパよしのスーパーのお総菜やお弁当は値上げ時代の家計の味方になるかもしれません。

（2025年8月18日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）