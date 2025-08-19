日本代表FW前田大然、プレミアリーグの3クラブが獲得を狙う　セルティックは移籍金50億円を要求か

昨シーズン、旗手怜央とともにスコットランドの強豪セルティックのリーグ4連覇に貢献した日本代表FW前田大然。

1月にチームの得点源だった古橋亨梧が退団したが、前田はシーズン33ゴールの大活躍で攻撃陣を牽引した。

セルティックは27歳の前田を引き留めようとしているが、世界最高峰であるプレミアリーグのクラブが熱視線を送っている。

英紙『TEAMtalk』によれば、プレミアリーグのノッティンガム・フォレスト、ブレントフォード、フラムの3クラブが前田の獲得を検討しているという。

同紙は「欧州コンペティションでの活躍は彼の知名度をさらに高め、トッテナムの元キャプテンであるソン・フンミンのような、成功したアジア出身選手と比較されるようになった」と前田を讃えつつ、本人もプレミアリーグ移籍に非常に前向きとしている。

一方、セルティックは2027年までの契約がある前田に、最低でも2500万ポンド（約49.9億円）の値札をつけているそうで、50億円以上の移籍金を求めているようだ。

ノッティンガム・フォレストは昨季のプレミアリーグで7位、ブレントフォードは10位、フラムは11位だった。

夏の移籍市場は残り数週間となっており、前田獲得交渉は急速に激化する可能性があるとのこと。