お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が18日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。若手芸人たちを集めてとある「勉強会」を開いていることを明かした。

この日のテーマは「お笑い界の改革案」。若手芸人が唱える新しい価値観に疑問を抱いているという井口は、その一例として「事務所がやってくれているっていうことへの感謝がなくなっている」と語った。

また「タイタン」所属であるものの、「吉本なんて凄い量やってくれてるわけですよ。それをすっかり忘れて…」と若手芸人が所属事務への恩を忘れ、不満を漏らしていると指摘。「だから若手集めて、勉強会というか。吉本のやつらとか呼んで話してるんですよ」と打ち明けた。

まさかの事実に共演者陣が騒然となる中、番組では「勉強会」の様子として、井口と「ナイチンゲールダンス」中野なかるてぃん、「ストレッチーズ」高木貫太、「ナユタ」ホリコシ、「ボブのコーラ」本田たかおとの集合ショットを紹介。お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐から「吉本の若手呼び出して、“お前らおかしいよ”っていう会を定期的に開いてるってこと？」と聞かれ、井口は「そうです」とうなずいていた。