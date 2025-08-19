TXT、日本での揺るぎない人気を証明！最新AL『The Star Chapter：TOGETHER』がオリコン首位に返り咲き

TOMORROW X TOGETHERが、日本の音楽市場で揺るぎない人気を見せつけた。

【写真】「王子様」ヨンジュン、スーツ姿の完璧ビジュアル

8月19日付のオリコン記事によると、TOMORROW X TOGETHERの4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』が、最新の週間アルバムランキング（8月25日付／集計期間：8月11日〜17日）で1位を獲得した。

同アルバムは日本発売初週、グループ史上最多となる週間売上30万4000枚を記録して首位を獲得。公式活動が終了した後も、わずか3週間で再び1位に返り咲き、根強い人気を証明した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

TOMORROW X TOGETHERは2020年、『The Dream Chapter: ETERNITY』で初めてオリコン週間アルバムランキング1位を獲得して以来、これまでに12作品を同ランキングで1位に送り込んでいる。特に2022年の『minisode 2：Thursday’s Child』以降は、連続1位獲得で海外アーティスト最多記録を保持し、カムバックのたびに自身の記録を更新し続けている。

さらに、TOMORROW X TOGETHERは8月22日・23日にソウル・高尺（コチョク）スカイドームで4度目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'ACT : TOMORROW'」をスタートさせる。その後、9月9日のサンノゼ公演を皮切りにアメリカ7都市で9公演、日本3都市で6公演を行い、世界中のファンと再会する予定だ。

（記事提供＝OSEN）