芸道55周年の漫才師ザ・ぼんち、『THE SECOND』ファイナルに続き“海外進出”発表 ホイ兄弟の思い出も
お笑いコンビのザ・ぼんち（ぼんちおさむ＝72、里見まさと＝73）が19日、大阪・吉本興業本社で『ザ・ぼんち芸道55周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜』ツアーの発表会見を行った。『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜2025』ファイナリストに続き“海外進出”が明らかになった。
【集合ショット】気合十分！ポーズを決めるノンスタ＆ぼんち
ザ・ぼんちは、1980年代の「漫才ブーム」をけん引。81年の「上方漫才大賞」を受賞。楽曲「恋のぼんちシート」がヒットするなどアイドル的な人気となり、日本武道館公演も行った。解散時期を経て、2002年に再始動。ことし、結成16年以上のプロの漫才師による『THE SECOND』でファイナリストとなり、若い世代からも注目を集める。
『THE SECOND』後の反響がすごいという。まさとは「ファイナルをやらせてもらったあとからがね。先輩からも連絡をいただいたり、ネットの書き込みを見ていても、すごい6分間やってんやなと今も思っています」としみじみ。来年の参戦については「健康であってネタができたら」とするにとどめた。
一方、ツアーでは台湾公演が内定した。来年1月末〜2月頭に予定。まさとは「とことん行けるところまで行こう」と張り切り、おさむはかつて「ホイ兄弟」と台湾でロケをした思い出を明かした。この日もおさむが絶叫するなど絶好調で、「成功させてきます」と張り切った。
芸道55周年の単独ライブは、大阪（なんばグランド花月、10月26日）を皮切りに、東京（12月14日、東京・ルミネtheよしもと）、台湾（来年1月末〜2月頭ごろ、場所未定）で開催が決まった。
