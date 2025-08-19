美人YouTuber、全頭ピンクヘアに挑戦「別人級」「透明感増す」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】YouTuberのさくらが18日、自身のInstagramを更新。ピンクヘア姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気YouTuber、別人級全頭ピンクヘア
さくらは「全頭で薄めのピンクしてみたいなー似合うかなーの気持ちで買ってみたウィッグです」とコメントし、全頭がピンク色に染まったロングヘアのウィッグを着用した写真を公開。淡いピンク色のヘアカラーで、普段とは大きく印象の異なる姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎる」「透明感増す」「別人級」「可愛すぎる」「印象変わる」「びっくり」「ウィッグでも違和感ない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆YouTuberさくら、ピンクヘア挑戦
