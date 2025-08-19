ミセス大森元貴、新曲「夏の影」制作秘話「飛行機に乗るギリギリまで」多忙スケジュール振り返る
【モデルプレス＝2025/08/19】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が18日、ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー、Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／よる11時8分〜）に出演。大森が、新曲「夏の影」の制作について振り返った。
【写真】ミセス大森絶賛の目黒蓮出演CM
11日にリリースされた新曲「夏の影」。「キリン 午後の紅茶」のCMソングとしても使われており、Snow Manの目黒蓮と女優の中条あやみが出演している。
大森は「「めめ（目黒）かっこいいっ！」と目黒を絶賛。また、「あやみ嬢！『＃真相をお話しします』でご一緒したから『あ！あやみ嬢だ！』と思って。『ルーだ！』と思ってね！」と、自身がtimeleszの菊池風磨とともに出演した映画「＃真相をお話しします」で共演した中条について、役名ルージュの愛称「ルー」だと嬉しそうに声をあげた。
同曲を制作したのは「5月にハンガリーに行ったんですよ。『淡麗グリーンラベル』の撮影で。その飛行機に乗るギリギリまで作ってたので」「作って、納品して『ここからはもう飛行機乗るので無理です！』って」とかなり慌ただしい中での制作だったと大森。藤澤と若井も同時期にMVや特番の撮影があったり、大森はドラマの撮影もあったりと3人全員が「全部同じ週とかにあったからね…」と若井もしみじみと多忙だった当時を振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス大森絶賛の目黒蓮出演CM
◆ミセス大森元貴、新曲流れるCMの目黒蓮絶賛
11日にリリースされた新曲「夏の影」。「キリン 午後の紅茶」のCMソングとしても使われており、Snow Manの目黒蓮と女優の中条あやみが出演している。
◆ミセス大森元貴「夏の影」は慌ただしい中で制作
同曲を制作したのは「5月にハンガリーに行ったんですよ。『淡麗グリーンラベル』の撮影で。その飛行機に乗るギリギリまで作ってたので」「作って、納品して『ここからはもう飛行機乗るので無理です！』って」とかなり慌ただしい中での制作だったと大森。藤澤と若井も同時期にMVや特番の撮影があったり、大森はドラマの撮影もあったりと3人全員が「全部同じ週とかにあったからね…」と若井もしみじみと多忙だった当時を振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】