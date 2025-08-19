テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーは19日、アシスタントを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。「猛暑便秘」を特集した恒例のパネルコーナーで、自身は便秘に悩んだことはないとした上で「快便の快便の快便」と、自身の体調に言及した。

番組ではこの日、今年のような猛暑が大腸に影響を及ぼし、便秘を悪化させる一因になるというテーマで、専門家をまじえて特集。番組で取材したさまざまな便秘などの悩みの声に触れながら、その原因や効果的な解決策などを紹介した。

火曜コメンテーターを務める元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が、朝の番組を担当していたこともあるアナウンサー時代に便秘に悩まされたという経験談を打ち明けた後、番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「松岡さんはどう？ 朝、2時間はここ（スタジオ）にいるじゃない」と、現在、かつての菊間氏と同じ立場にいる松岡アナに問いかけた。

これに対し、松岡アナは「私は便秘で悩んだことはなくて、それこそ、快便の快便の快便で、1日4回くらい出るんですけど」と、自身の「腸事情」を涼しい顔で告白。「今朝も2回出ました。出したいときに出せるので、オンエア前に出して…」と、自身で便意をコントロールできることを明かした。

松岡アナのコメントに、菊間氏やレギュラーコメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「え？」「すごい」と驚愕（きょうがく）。羽鳥は「そんな、滑舌よく、さわやかに（快便と）言われると、なんかもう、応援したくなる。いいね。松岡、いいね」と、ハイテンションでコメント。松岡アナの「便秘で悩んだことはないんですけど、1日4回は正常ですか？」という問いかけに、専門家から「つらくなければ、いいんじゃないですか」という回答がなされると、「コントロールできることがすごい」（玉川氏）「すごいです」（菊間氏）「レベルが1個、上」（羽鳥）など、松岡アナの「快腸」ぶりを、うらやましがるコメントが相次いだ。