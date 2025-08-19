双子を妊娠中のタレントで歌手の中川翔子が19日までにインスタグラムを更新。不眠やマイナートラブルに悩まされる状況を明かした。

中川はおなかを抱えて立つ近影をアップし、「不眠に悩まされております、、」と吐露。「そういうもの、てわかってても二時間とかで起きちゃってそのまま眠れず、、昼寝で取り返す、をするとまた眠れない ベッドから起き上がるには大玉スイカかかえてる感覚で ひいひいよいしょ、と言いながらです」と説明した。

続けて「病院で買った着圧ソックスが本当に優秀すぎて足首あるから助かりますけど脱ぎ履きがめちゃくちゃ大変、届かなくて足の爪がきれません」「もうお腹重たくてスーパーにいくのがやっと、腹帯してます、、」と大きくなったお腹に苦労する様子をつづり、「マイナートラブルが日に日に増えていく 理解したらまた新しいトラブル！身体が変わっていく速度に心がなかなかついて行けてない ひい〜世の中みんな凄すぎます」とつづった。

また、「眠れない時間にずっと双子男子ふたりの名前考えてるけど いまだに決まりません」と中川。「よくみんな名前とか考えてつけられるね凄すぎる、、男の子、で双子 むずかしすぎる！」と悲鳴をあげた。