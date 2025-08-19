タレント、女優の辺見えみり（48）が19日までにインスタグラムを更新。水着姿を披露し、絶賛の声が相次いでいる。

辺見は「夏休み 暑いけど京都へ とにかくプール プール」と記述。プールサイドでグラスに入れたドリンクを飲んでいるショットや美脚をあらわにしたカット、子供たちがプールで遊んでいる写真などをアップした。そしてベンチに座った黒い水着姿の辺見が、ショートの髪の毛をいじっているショート動画も掲載。デコルテから肩、腕部分の美しいラインや肌、抜群のスタイルが際立っている。

この投稿に対し「おきれい」「凄まじい程、お綺麗です」「本当素敵です」「細いですね。足綺麗ですね」「スタイル抜群」「スタイルが素敵すぎます」「女っプリ増した」「胸鎖乳突筋が凄い」「艶やかな水着姿」「最高じゃないですかあ〜」「なんてキレイなんでしょう」「惚れてまうやろ」などとさまざまな反響のコメントが集まっている。

辺見は08年、お笑い芸人木村祐一と離婚。11年3月、俳優松田賢二と再婚し、13年6月に長女を出産したが、18年2月、離婚を発表した。