ツールウォッチのデザインで有名なものに、「ペプシベゼル」と呼ばれるものがあります。これはケースの外周を囲むベゼルが、清涼飲料水の「ペプシ」を思わせる赤と青のツートーンに彩られたものです。

有名なところではRolex（ロレックス）の「GMTマスター」があります。このモデルは1950年代にパン・アメリカン航空のパイロット向けに開発されたもので、GMT針と回転式のベゼルを併用することで第2・第3時間帯を視認できます。その視認性を高めるために、赤と青のツートーンを採用したのです。

Rolex以外にもTIMEX（タイメックス）、TISSOT（ティソ）、BALL Watch（ボール ウォッチ）など、多くのブランドがこのデザインを採用しています。

本家ペプシとがっつりコラボ

セイコーウオッチも古くからダイバーズウォッチなどで赤青ベゼルを採用してきたのですが、今回は5スポーツブランドで正式にペプシとコラボを果たし、新作「Seiko 5 Sports x Pepsi® Limited Edition」をリリースします。

新作はシルバーとブラックの2モデルで、ムーブメントは堅牢な設計のセイコー製自動巻きを搭載しています。

Image: SEIKO WATCH

シルバーダイヤルのSBSA319は、爽やかなダイヤルの色味に赤青ツートーンがよく映えます。6時位置のペプシロゴは1990年代のものを採用しており、ケースのちょっとレトロな雰囲気にマッチ。サイズが38mmとやや抑えめなのもいいですね。

Image: SEIKO WATCH

ブラックダイヤルのSBSC023は、赤く縁取られたGMT針を搭載したGMTウォッチです。42mmとやや大ぶりのサイズに、やはり漆黒のシリコンストラップを合わせて迫力満点。ペプシロゴは現行のものを採用しています。

Image: SEIKO WATCH

いずれもペプシの缶を模した特別ボックスが付属します。

9月発売で製造本数は世界限定各7,000本。裏蓋にはシリアル番号入り。価格はシルバーが税込5万1700円、ブラックが税込7万3700円です。

Source: SEIKO WATCH