◇第107回全国高校野球選手権第13日 準々決勝 山梨学院 11―4 京都国際（2025年8月19日 甲子園）

23年選抜覇者の山梨学院が夏連覇を狙った京都国際に大勝し、夏は初の準決勝進出を果たした。山梨勢の夏の甲子園4強は85、04、12年の東海大甲府に次いで2校目、4度目。

昨年の優勝投手・京都国際の西村一毅（3年）から6回までに9点を奪って試合を決めた。0―1で迎えた2回、4番・横山悠（3年）が左越えソロ本塁打で同点。無死満塁から相手失策で2点を勝ち越すと、1番・鳴海柚莱（3年）の左犠飛、2番・宮川真聖（3年）の左前適時打でこの回計5点を挙げた。5回は1死満塁から7番・菰田陽生（2年）が右越えに走者一掃の適時三塁打を放って3点を追加。6回には2死三塁から横山の中前適時打で9点目を挙げた。

吉田洸二監督は試合後、西村攻略について「1回の投球を見て、疲れがあるのかなと感じた。打っていくか見ていくか、コンディションを見て思い切って打っていこうとボールを見ずに打っていった」と明かした。横山の同点弾には「ビックリした」と驚き、「第1打席で打つとその日乗っていくので、いい感じで運を持ってるなと感じた」と話した。

京都国際の小技を警戒していたというが、「点差が離れて打っていく展開になり、相手の長所を出しにくい試合になったのかな」と振り返った。4回2死一、二塁で先発の菰田を交代させた継投については「相手どうこうじゃなく、菰田投手が1、2回戦よりちょっとボールが走ってなかったので思い切って代えました」と説明。山梨勢初の決勝進出が懸かる準決勝へ「この舞台で選手が努力した場をいただいている。感謝して戦いたい」と述べた。