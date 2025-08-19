Ê¿Ìî¥ì¥ß¡Ö²¿¤Ë¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤È¤«¥Ù¡¼¥Ù¡¼¤È¤«¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡×
¡¡ÎÁÍý°¦¹¥²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿Ìî¥ì¥ß¡Ê78¡Ë¤¬18Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Ê¹ÔÌò¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê49¡Ë¤Î¥®¥ã¥°¤ò¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£ÄÅÅÄ¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ËÊ¿Ìî¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ç´ÖÀÜÅª¤Ê¶¦±é¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤¬½é¤ÎÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¥®¥ã¥°¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄÅÅÄ¤Ï¼ÁÌä¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤Î¥®¥ã¥°¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×¤À¤¬¡¢Ê¿Ìî¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡È¥Ö¡¼¥Ö¡¼¡É¤È¤«¡È¥Ù¡¼¥Ù¡¼¡É¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ä¡£¤½¤ì¤¬²¿¤ÇÌÌÇò¤¤¤Î¡©²¿¤Ë¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¡£Ê¿Ìî¤Î´ª°ã¤¤¤ÈÀµÄ¾¤¹¤ë°Õ¸«¤Ë¡¢ÄÅÅÄ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£