Snow Manメンバーも続々出演！ YouTubeチャンネル「亀梨和也」はなぜ人気が高いのか？
亀梨和也さんが、ここ最近さまざまな話題を生んでいます。8月20日には、初のソロベストアルバム『Kame Best』を配信リリース。さらに、3月31日に解散したKAT-TUNが、ライブ『Break the KAT-TUN』を11月8日にZOZOマリンスタジアムで開催することも発表しました。
そんな大忙しの亀梨さんですが、定期的に最新の姿を見られるのが公式YouTubeチャンネル「亀梨和也」です。このチャンネルでは、豪華ゲストとのコラボ動画やプライベートを明かす動画などを配信。2023年10月23日にチャンネルを開設してから、100万回再生を超える動画を数多く生み出しています。最近では、2025年8月6日にSnow Man・渡辺翔太さんをゲストに迎えた動画を配信し、話題を集めたばかりです。
そこでこの記事では、亀梨さんが運営するYouTubeチャンネルの魅力を再検証したいと思います。
ほかにもSnow Manのメンバーの登場は多く、目黒蓮さんとはスーパーで材料を買い出しして一緒に手料理をしたことも。おいしい料理を食べながら、デビュー当初の話から恋バナまでさまざまなトークを展開し、とんでもない再生回数を叩き出しています。
さらに、亀梨さんのことが大好きな宮舘涼太さんは何度もゲストとして出演。2人で生まれ育った地元でドライブしたり、俳優・鈴木福さんを交えた3人でプライベートヴィラにてバーベキューをしたこともありました。全ゲストの中でも登場回数が特に多いのが宮舘さんで、今後も亀梨さんとのコラボが期待されます。向井康二さんとは浅草でたい焼き作りを行うなど、とにかくSnow Manメンバーと亀梨さんの自然体のロケが見られるのが大きな魅力です。
そのほか、HIKAKINさん、杏さん、窪塚洋介さん、はじめしゃちょーさん、綾野剛さんなど、さまざまな豪華ゲストが登場。亀梨さんの人脈の広さがあるからこそ実現した共演ばかりで、チャンネルの一番の魅力だと言えるでしょう。
特にすごいのが、母親をはじめとする親族が登場する企画です。生活雑貨専門店のロフトを貸し切って爆買いした際には、長時間にわたって母親が登場。姿は隠されていましたが、貴重な親子の共演となり話題を集めました。亀梨さんの母親は、家電量販店での買い物や資生堂銀座本店での爆買いにも参加し、名物キャラとなっています。さらに、4月26日配信の動画ではおいっ子が登場して一緒にユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しむなど、ほかでは見られない企画が満載です。
そのほか、海外旅行の様子をVlogとして紹介するなど、とにかくYouTubeチャンネルとは思えない豪華な企画ばかり。グルメ情報も多く、ファン以外が見ても楽しめるつくりとなっています。
ここまで亀梨さんのYouTubeチャンネルを紹介してきましたが、どの動画も見やすくて魅力的なものばかりです。今後も豪華なコラボや面白い企画が続きそうなので、まだ見たことがない人はどれか1つでも動画を視聴することをおすすめします。 この記事の筆者：ゆるま 小林
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
