「痩せすぎ」阿波みなみ、ダイエット続行表明「どんどん可愛くなってる！」「美人だ」。目標体重は45キロ
コスプレイヤーやタレントとして活動する阿波みなみさんは8月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエット続行の決意とともに、目標体重も明かしました。
【写真】阿波みなみの現在の姿
「ほどほどのペースで頑張って」阿波さんは「まだまだしぼる」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はダイエット前の姿と思われ、ディズニーキャラクター・アリエルのコスプレをしています。2枚目は最近の姿のようで、かわいらしい私服に身を包んでいます。どちらも阿波さんの美しさが際立っています。
コメントでは、「ほどほどのペースで頑張って」「どんどん可愛くなってる！」「ドラえもんからコロ助くらいに進化したな」「美人だ！」「ちゃんと食べてる？痩せすぎ」「左の女神誰？かわいい」など、さまざまな声が寄せられました。また「目標は？」という質問に対しては、「45kg」と答えています。
ダイエットの理由を報告6日には、ダイエットを決意したきっかけについて「人生で初めての一目惚れ」だと語っていた阿波さん。今後の変化も楽しみですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
