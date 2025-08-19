コスプレイヤーやタレントとして活動する阿波みなみさんは8月17日、自身のXを更新。ダイエットを続けることを明かしました。（サムネイル画像出典：阿波みなみさん公式Xより）

コスプレイヤーやタレントとして活動する阿波みなみさんは8月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエット続行の決意とともに、目標体重も明かしました。

【写真】阿波みなみの現在の姿

「ほどほどのペースで頑張って」

阿波さんは「まだまだしぼる」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はダイエット前の姿と思われ、ディズニーキャラクター・アリエルのコスプレをしています。2枚目は最近の姿のようで、かわいらしい私服に身を包んでいます。どちらも阿波さんの美しさが際立っています。

コメントでは、「ほどほどのペースで頑張って」「どんどん可愛くなってる！」「ドラえもんからコロ助くらいに進化したな」「美人だ！」「ちゃんと食べてる？痩せすぎ」「左の女神誰？かわいい」など、さまざまな声が寄せられました。また「目標は？」という質問に対しては、「45kg」と答えています。

ダイエットの理由を報告

6日には、ダイエットを決意したきっかけについて「人生で初めての一目惚れ」だと語っていた阿波さん。今後の変化も楽しみですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)