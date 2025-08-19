DEAN FUJIOKA、新アー写＆再始動後初ライブ詳細を公開 NHKホールで9月に『RE:BIRTHDAY』開催
俳優、アーティストとして国内外で活動するDEAN FUJIOKAが、新たなアーティスト写真を公開。あわせて、音楽活動再始動後初となるワンマンライブ『DEAN FUJIOKA LIVE 2025 “RE:BIRTHDAY”』の詳細を発表した。ライブは9月10日に東京・NHKホールで開催される。
【写真】DEAN FUJIOKAの最新アーティスト写真 全身バージョン
今年から音楽活動を独立した軸として再定義し、本格的に再始動したDEAN。約1年ぶりのワンマンライブとなる今回の公演は、“愛を知るための旅”をテーマに掲げて行われる。ライブタイトル『RE:BIRTHDAY』には、「もう一度、音を信じてみよう」との決意が込められており、未発表曲の披露も予定されている。
公開されたアーティスト写真は、これまでのクールでストイックな印象から一歩踏み出し、爽やかで親しみやすい笑顔を捉えた一枚。ファンや聴き手により寄り添い、身近な存在でありたいという想いが込められている。
■DEAN FUJIOKA コメント
今回のNHKホールライブ『RE:BIRTHDAY』には、音楽を通じてもう一度“生まれ変わる”という想いを込めました。
実家の防音室で、自分の呼吸と鼓動だけが響いていた静けさの中、「もう一度、音楽の力を信じてみよう」と思えた、それがこの旅の原点です。
新しく生まれてくる楽曲たちは、“愛を知るための旅”をテーマに、家族や友人とも分かち合えるような、そっと寄り添う音楽でありたいと思っています。
このライブは、これまでの延長ではなく、DEAN FUJIOKAとして音楽を“更新”していく新たな章の始まり。
約1年ぶりのワンマンライブ、その“最初の一歩”を、皆さんと一緒に体感できたら嬉しいです。
未発表曲の披露も含めて、この『RE:BIRTHDAY』が、未来へと続く大きな物語の幕開けになりますように。
■『DEAN FUJIOKA LIVE 2025 “RE:BIRTHDAY”』公演情報
日程：9月10日（水） 午後5時30分開場／午後6時30分開演
会場：東京・NHKホール
