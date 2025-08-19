¥ì¥¯¥µ¥¹Ž¢IS/RCŽ£À¸»º½ªÎ»Ž¤¼Ö¼ïÀ°Íý¤ÈÈÎÇäÀïÎ¬
2025Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢8·îº¢¤«¤é500Âæ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹IS500ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈClimax Edition¡É¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎIS500 ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈClimax Edition¡É¡¢RC¤ª¤è¤ÓRC F¤Î¡ÈFinal Edition¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê43Ëç¡Ë
¥ì¥¯¥µ¥¹¤«¤é¤Î°ÆÆâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1999Ç¯¤ËFR¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥ê¥¢¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖIS¡×¤ÎÀ¸»º¤òº£Ç¯11·î¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥â¥Ç¥ë°ìÍ÷¤ÇIS¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
À¸»º½ªÎ»¤òÁ°¤Ë¡¢500Âæ¸ÂÄê¤ÎIS500ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖClimax Edition¡×¤¬6·î¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£V·¿8µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²ÃÂ®¤òIS¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
IS¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¡ÖRC¡×¤âº£Ç¯11·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤Î°ÆÆâ¤À¡£ÃíÊ¸¤¬11·î¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Þ¤ÇÃ£¤·¤¿ÃÊ³¬¤ÇÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢RC F¤Î200Âæ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖFinal Edition¡×¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¡¢À¸»º½ªÎ»Áê¼¡¤°¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¼Ö¼ïÀ°Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ì¥¯¥µ¥¹RC F¡ÈFinal Edition¡É¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
¥ì¥¯¥µ¥¹¤Çº£¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¤È¡¢SUV¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡Ë¤ÎÁªÂò»è¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¡ÖLX¡×¤«¤é¡ÖLBX¡×¤Þ¤ÇÂç¾®8¼Ö¼ï¤Ë¤ª¤è¤Ö¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¤½¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡ÖRZ¡×¤È¡ÖUX300e¡×¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖRX¡×¤Ë¤Ï¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊPHEV¡Ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖGX¡×¤À¤±¤À¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î¡ÖLS¡×¤È¡¢Á°ÎØ¶îÆ°¤Î¡ÖES¡×¤Î2¼Ö¼ï¤Î¤ß¤Ç¡¢¥¯¡¼¥Ú¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î¡ÖLC¡×¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖGS¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë2020Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¡¦ÉÔ¿Íµ¤¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
2025Ç¯8·î4ÆüÈ¯Çä¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹IS350 ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈF SPORT Mode Black ¸¡É¡£IS¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢IS500 / IS350 / IS300h(AWD) / IS300¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Ç¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í·ÑÂ³Í½Äê¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÅÅÆ°²½¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖLexus Electrified¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËEV¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¡¢2035Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ÇEVÈÎÇä100%¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÍßÅª¤ÊÄ©Àï¤Î¤â¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¥È¥è¥¿¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤Ï¡¢BEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢HEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë¤äFCEV¡ÊÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡Ë¡¢PHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤Ê¤É¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ÎÂ¸Â³¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¶î»È¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤ÀïÎ¬¡×¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÏÅÅÆ°²½¿ä¿Ê¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¥È¥è¥¿¤¬¡ÖbZ4X¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯»î¾è¤·¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹RZ¤Ï¡¢¤è¤ê¾åµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾å¼Á¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¤EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾è¤êÌ£¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¡¢3¼Ö¼ï¤ÎEVÆ³Æþ¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¾å³¤¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿··¿ES¡Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè12¥«·î¤Î´Ö¤Ë3¼Ö¼ï¤ÎEV¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºRZ¤ËF¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¾å³¤¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¿··¿ES¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢EV¤ÈHV¤ÎÁªÂò»è¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ï¡¢ÍèÇ¯½Õ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾Íè¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥È¥è¥¿¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤ÀïÎ¬¤Î»±²¼¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢HV¤ÈPHEV¡¢¤½¤·¤ÆEV¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ì¥¯¥µ¥¹¤é¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÀè´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë±¿Å¾»Ù±ç¤Î¶¯²½¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿³«È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥È¥è¥¿Á´ÂÎ¤Îµ»½ÑÎÏ¤ä¾¦ÉÊÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯´ðÈ×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹RZ550e¡ÈF SPORT¡É¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
Ã±¤ËÃ¦Æó»À²½ÃºÁÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÈæ¤Ù1/100Â®¤¤±þÅúÀ¤ò»ý¤Ä¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
Ëü°ì¤ÎÆÍÈ¯Åª¤Ê´í¸±²óÈò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¸¡ÃÎ¤È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë±é»»¤ª¤è¤ÓÈ½ÃÇ¤ÎÁá¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÆ°ÎÏÀ©¸æ¤ÎÁÇÁá¤µ¤¬¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼ÂÍÑ²½¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¡£EV¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇÁ±¤ÎÆ»¶Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Æ¥¹¥é¤ÎFSD¡Ê¥Õ¥ë¡¦¥»¥ë¥Õ¡¦¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡Ë¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¸½¾õ¤Î¥ì¥Ù¥ë2¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼«Æ°±¿Å¾¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢±¿Å¾¤ÎÈèÏ«¤ÏÂç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
»ö¸Î²óÈò¤ÈÅÅÆ°²½¤Î¿ÆÏÂÀ
¤Þ¤¿»ö¸Î¤Ï¡¢¤½¤Î9³ä¤¬¿Í´Ö¤Î¸«Íî¤È¤·¤äÁàºî´Ö°ã¤¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»ö¸Î¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë2¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Æ°²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê¼õÍÆÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥ì¥Ù¥ë2¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁö¹Ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢Ä®¤òÊâ¤¯¿Í¡¹¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤ÆËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤ËÏ·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿·ò¾ï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¾ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬Ëü¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤ØÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹IS500 ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈClimax Edition¡É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÉô¤Ç¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°±¿Å¾¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤¬1¿Í¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤Ç¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤â¡¢Âå¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤â¡¢²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼ÖÎ¾¤â¡¢GPS¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÜµÒ¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤·¡¢Ää¼Ö°ÌÃÖ¤¬Â¿¾¯¥º¥ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¾ðÊó¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤Ç¤â¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ÎÊÖÇ¼¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤â¡¢±¿Å¾¤Î¼«Æ°²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢ÊÖÇ¼¤¹¤Ù¤»þ´ü¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÅÅÆ°²½¤ÇÊÑ¤ï¤ë°ÜÆ°¤Î³µÇ°
¥ì¥¯¥µ¥¹RC F¡ÈFinal Edition¡É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢EV¤È¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î²ÁÃÍ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢EV¤È¼«Æ°±¿Å¾¤¬Á°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤³¤½¡¢SDV¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥ô¥£¡¼¥¯¥ë¡á¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤êµ¡Ç½¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¡Ë¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àè¿ÊÀ¤òËþ¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¾å¼Á¤ÊÊë¤é¤·¤òµá¤á¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¿Ê²½¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£º£¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¼Ö¼ïÀ°Íý¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¿Ê²½¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ê¸æËÙ Ä¾»Ì ¡§ ¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë