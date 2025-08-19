【「テイルズ オブ」シリーズ リマスタープロジェクト】 8月19日23時 発表

バンダイナムコエンターテインメントは、「テイルズ オブ」シリーズのリマスタープロジェクトに関する発表を本日8月19日23時に放送する。

発表は「テイルズ オブ」シリーズのリマスターに関する内容で、YouTubeでは「Next Tales of Remastered is...?」というタイトルの配信ページがオープンした。こちらで8月19日23時よりプレミア公開が行なわれる。

動画の概要欄には「再び皆様と冒険を共にするのはどの『テイルズ オブ』タイトルになるのか、どうぞご期待してお待ちください」と記載されており、特定のタイトルのリマスター化が発表されるものと思われる。

【Next Tales of Remastered is...?】