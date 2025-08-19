「テイルズ オブ」シリーズのリマスター情報が8月19日23時に発表！YouTubeにて新情報がプレミア公開
【「テイルズ オブ」シリーズ リマスタープロジェクト】 8月19日23時 発表
バンダイナムコエンターテインメントは、「テイルズ オブ」シリーズのリマスタープロジェクトに関する発表を本日8月19日23時に放送する。
発表は「テイルズ オブ」シリーズのリマスターに関する内容で、YouTubeでは「Next Tales of Remastered is...?」というタイトルの配信ページがオープンした。こちらで8月19日23時よりプレミア公開が行なわれる。
動画の概要欄には「再び皆様と冒険を共にするのはどの『テイルズ オブ』タイトルになるのか、どうぞご期待してお待ちください」と記載されており、特定のタイトルのリマスター化が発表されるものと思われる。【Next Tales of Remastered is...?】
??━━━━━━━━━━━━━??- テイルズチャンネル＋ (@tales_ch) August 18, 2025
『テイルズ オブ』シリーズ
リマスタープロジェクト次弾
8月19日(火)23時発表！
??━━━━━━━━━━━━━??
明日23時より、タイトル情報を
YouTubeにてプレミア公開！
お楽しみに！?
▼ご視聴はこちらhttps://t.co/kQv3jhxvRh pic.twitter.com/tNFE3KF5F6