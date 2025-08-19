2025年中に開業予定の名鉄一宮駅直結｢イチ＊ビル｣ 一部テナントを発表 スーパーや生活雑貨など… 愛知
今年、開業を予定している名鉄一宮駅直結の「イチ＊ビル」に入るテナントの一部が発表されました。
去年1月末に閉館した名鉄百貨店一宮店。閉館後、リニューアル工事が進められていて、商業施設と事務所が入る複合施設「イチ＊ビル」が開業する予定です。
名古屋鉄道によりますと「イチ＊ビル」は、地下1階から7階までで、飲食店やスーパーマーケットなどが入ります。
【フロア構成】
地下1階：店舗（飲食、物販、サービス）
1階：店舗（飲食、物販）
2～3階：店舗（物販）
4階：店舗（スーパーマーケット）※立体駐車場・駐車場改札口直結
5階：店舗（物販）
6～7階：事務所、店舗（サービス、クリニック）
1階には500円以下のワンコイン価格を中心に衣料品や生活雑貨などを取りそろえた「無印良品500」、4階にはスーパーマーケット「食生活 ロピア」が入る予定です。
また、5階には「DAISO・THREEPPY・Standard Products」が入り、アイデアあふれる日用品を扱う「DAISO」、シンプルなデザインで質や使い勝手にこだわった「Standard Products」、大人可愛いを追求する300円ショップ「THREEPPY」と、異なる3つのブランドがワンフロアに集結します。
「イチ＊ビル」は名鉄一宮駅直結で、ことし中の開業を予定しています。
【店舗一覧】
・地下1階アミューズメント施設「APINA（アピナ）」
・1階「無印良品500」「（株）名鉄生活創研 新業態」
・2階「ロフト」
・4階「食生活 ロピア」
・5階「DAISO・THREEPPY・Standard Products」
※現在発表されている店舗を掲載しています。