Ìð°æÅÄÆ·¡¡²»³Ú¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±ÌÀ¤«¤¹¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ï¸÷GENJI¤È¤«Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Ìð°æÅÄÆ·¡Ê47¡Ë¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖBlue¡¡Ocean¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²»³Ú¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ìð°æÅÄ¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë25¼þÇ¯¤Ç¤¹¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤ß¤½¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤é25Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¶á¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤«¤é¡Ö¶Êºî¤ê¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥®¥¿¡¼¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤À¤È¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¤Ç¤¹¡£JD¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤ó¤Ê¤Ë¶Ê¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤·¿²¤Ê¤¤¤·¡¢¿Æ¤Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ë×Æ¬¤·¤Æ¡¢°ìÆüÃæ¥®¥¿¡¼ÃÆ¤¤¤¿¤ê¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡ÖÉã¤¬²»³Ú¹¥¤¤Ç¤ª²È¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê²»³Ú¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤¢¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¤¿¤Þ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤³¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Þ¥¤¥¯»È¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²»³Ú¤¬¿È¶á¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¸÷GENJI¤È¤«¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç±é²Î¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡