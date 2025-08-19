将棋の藤井聡太王位（23）＝王将など7冠＝が挑戦者に永瀬拓矢九段（32）を迎える第66期王位戦7番勝負は19日、福岡県宗像市で第4局1日目が始まり、戦型は先手・藤井の角換わり腰掛け銀へ進んだ。ここまで藤井の3連勝で迎え、藤井が勝てば6連覇。10手目に永瀬から角交換し、36手目、お互いの右銀が5筋で歩の上へ躍り出た。

39手目、藤井が5段目へ右桂を跳ね出して開戦すると、さらに43手目、その右桂を5筋で成り捨てた。成桂を取った永瀬の王は44手目にして3段目へ上がった。

それでも止まらない。47手目、藤井が手駒の角を敵陣8筋へ打ち込むと、取られかねない右桂を守るため永瀬も角を手放した。対局開始の午前9時から1時間。10時になってようやく両者の指し手が止まった。

永瀬にとっては後がないカド番。それでも1局の「折り返し地点」とも言えそうな52手まで進んで前例を離れ、藤井の手が止まった。

午前のおやつは藤井が「テンちゃんの大島産甘夏ゼリーと宗像産きな粉と甘夏のラングドシャ」と宗像塩サイダー。永瀬は白いバウムクーヘンキャレブランシュとホットコーヒー。