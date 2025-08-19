松竹芸能の笑福亭鶴瓶が「ルミネtheよしもと」に登場決定 「ルミネで鶴瓶さんを見れることはない」驚きの声
お笑いコンビのザ・ぼんち（ぼんちおさむ＝72、里見まさと＝73）が19日、大阪・吉本興業本社で『ザ・ぼんち芸道55周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜』全国ツアーの発表会見を行った。ゲストで松竹芸能の笑福亭鶴瓶（73）が出演し、東京・ルミネtheよしもとのステージに登場することが決まった。
【集合ショット】やる気まんまん！ポーズを決めるノンスタ＆ぼんち
ザ・ぼんちは、1980年代の「漫才ブーム」をけん引。81年の「上方漫才大賞」を受賞。楽曲「恋のぼんちシート」がヒットするなどアイドル的な人気となり、東京・日本武道館公演も行った。解散時期を経て、2002年に再始動し、結成16年以上のプロの漫才師による『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜2025』でファイナリストとなり、若い世代からも注目を集める。
芸道55周年の単独ライブは、大阪（なんばグランド花月、10月26日）を皮切りに、東京（12月14日、東京・ルミネtheよしもと）、台湾（来年1月末〜2月頭ごろ、場所未定）で開催が決まった。
各公演に豪華ゲストが集結する。ルミネtheよしもとでは、鶴瓶、ミキ、NON STYLEが出演する。この日、司会を務めたNON STYLEは「ルミネで鶴瓶さんを見れることはない」と驚きの声をあげた。
ザ・ぼんちと鶴瓶は同世代。鶴瓶の『無学の会』にも招かれ、おさむは「僕とは噛み合わなかった。トンチンカンな答えをしてしまって」と苦笑い。芸能界ではザ・ぼんちが先輩なことから「気をつかいますよ、兄さん、兄さん言われて」と言いつつ、盟友との東京共演を楽しみにしていた。
